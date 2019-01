Inter | summit di mercato tra la dirigenza e Spalletti Marotta | Perisic? Nessuna

sportmediaset.mediaset

: Summit serale a cena. Presente tutta la dirigenza dell’Inter con l’allenatore. Zhang, Marotta, Antonello, Gardini,… - MatteoBarzaghi : Summit serale a cena. Presente tutta la dirigenza dell’Inter con l’allenatore. Zhang, Marotta, Antonello, Gardini,… - Sport_Mediaset : #Inter: nuovo summit con l'#Arsenal per #Perisic. - DiMarzio : #Inter, parla #Marotta: “#Perisic? Non c’è nessuna trattativa”. Il VIDEO -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Ore calde in casa. C'è innanzitutto il caso: il croato ha chiesto di andare via. Chi eventualmente per sostiturlo? Ma non solo. E il tutto è nel menu della cena in un ristorante di ...