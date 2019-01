Inter-Lazio chiude i quarti di Coppa Italia | dove vedere la gara in Tv e in streaming

Lazio - Immobile : 'Pronti a ripartire'. Acerbi : 'Testa all'Inter' : 'Siamo pronti a ripartire'. Parola di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non si abbatte dopo la sconfitta con la Juventus per 2-1. 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto - scrive il bomber su ...

Inter-Lazio - Coppa Italia 2019 : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Tra martedì 29 e giovedì 31 gennaio andranno in scena i quarti di finale della Coppa Italia di calcio: a chiudere il programma, giovedì 31 alle ore 21.00, sarà la sfida tra Inter e Lazio. Il match di San Siro sarà visibile in tv in chiaro e gratis su Rai 2, dato che la Rai detiene i diritti della competizione. Diretta streaming assicurata da Rai Play, mentre OA Sport vi proporrà la diretta live testuale del match con pagelle live. Di ...

Lazio-Juventus 1-2 : Cancelo rimedia all’autogol di Can - poi Ronaldo segna su rigore Torino-Inter 1-0 : decide Izzo : Bianconeri opachi, la squadra di Inzaghi domina per lunghi tratti. Ma dopo l’autorete del turco, i campioni d’Italia aumentano il ritmo e Cr7 dal dischetto non sbaglia

La Lazio vuole Interrompere il predominio bianconero : La Lazio cerca l’impresa: battere la Juve di Cristiano Ronaldo. Il bilancio degli ultimi 13 incontri disputati a Roma però

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide Interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Esordio flop per Gabigol : la simulazione dell'ex Inter è clamorosa : Gabriel Barbosa ha giocato la sua prima partita con la maglia del Flamengo. L'attaccante brasiliano ex Inter non ha impressionato per le sue qualità tecniche, ma si è fatto notare per una simulazione. ...

Coppa Italia - Inter-Lazio in diretta tv : partita in chiaro su Rai 2 il 31 gennaio : A fine mese sarà di scena la Coppa Italia, con i quarti di finale in programma. Una delle partite del tabellone sarà Inter-Lazio. I nerazzurri sono reduci dal successo per 6-2 contro il Benevento, mentre i biancocelesti hanno superato il turno battendo il Novara per 4-1. L’appuntamento con il match sarà fissato per le ore 21.00 di giovedì 31 gennaio 2019 allo stadio San Siro di Milano. I tifosi potranno vedere la partita in diretta tv su Rai 2, ...

«Quando la nostra Lazio chiese a WInter di negare di essere ebreo» : “Winter RAUS” Era una domenica di settembre del 1992 e non potrò mai più dimenticarla: allo stadio Olimpico di Roma scendeva in campo un fuoriclasse olandese, un mediano di nome Aron Winter. Era la prima volta che un atleta di colore vestiva la maglia bianco celeste. Paul Gascoigne si era infortunato al ginocchio e Winter viene scelto a discapito di un giovanissimo Edgar Davids. Al suo arrivo a Roma Aron, abituato all’apertura mentale ...

Calciomercato Lazio - Interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna ...

Ritorna la Serie A : oggi tocca a Roma e Inter - in attesa di Napoli-Lazio di domani : Per gli amanti del calcio questa lunga pausa dalla Serie A è stata molto dura, ma oggi sabato 19 gennaio riparte il campionato e la lotta scudetto. La Juventus è in vetta alla classifica distaccandosi di nove punti dal Napoli rincorso da Inter, Lazio e Milan. Per alcuni il campionato è già chiuso, per altri è ancora tutto in gioco, ma una cosa è certa: ci sarà sicuramente tanto spettacolo da qui alla fine. Le partite della 20^ giornata La prima ...

Ritorna la Serie A - turno favorevole per Roma e Inter. Napoli-Lazio - big match della 1° di ritorno : avanti gli azzurri - a 1.85 : Ritorna in campo la Serie A e, ad aprire il girone di ritorno, sono Roma e Torino. Le due vittorie con Sassuolo e Parma hanno rilanciato le ambizioni Champions dei giallorossi, che hanno chiuso il 2018 con 3 vittorie su 4 e ora vedono il quarto posto più vicino. Dall’altra parte i granata, ancora imbattuti in trasferta, sono a – 2 dal settimo posto che vale l’Europa League e perciò puntano a non tornare dall’Olimpico a mani vuote. Per gli ...