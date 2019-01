Inter | Darmian obiettivo di mercato | ora Marotta vuole chiudere

Inter - dopo aver preso Cedric sgarbo alla Juventus : Marotta punta anche Darmian : L'Inter sta costruendo il suo futuro grazie alle manovre di Beppe Marotta. Il primo acquisto di giugno sarà Godin dall'Atletico Madrid. Il difensore, giocatore fondamentale nello scacchiere di Diego ...

Non solo Juve-Inter - un altro club italiano su Darmian : Aumenta ancora di più la concorrenza per Mattia Darmian. Anche la Fiorentina infatti, sta sondando il terreno per il terzino del Manchester United. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Inter - Darmian obiettivo di mercato : Marotta contro Paratici : Inter Darmian – Beppe Marotta sembra aver improvvisamente cambiato idea per quello che sarebbe dovuto essere il calciomercato di questo mese in casa nerazzurra. Dopo le sole mosse in entrata di Gabriel Brazao e soprattutto Diego Godin, colpi però entrambi in prospettiva prossima stagione, potrebbe arrivare ora il primo, se non addirittura unico, rinforzo per la squadra di Luciano Spalletti. E si tratterebbe […] L'articolo Inter, ...

Calciomercato Inter - sondaggio per Darmian ma parti distanti : proposto un centrocampista del Leicester : L’Inter ha parlato con lo United per Darmian, ricevendo però una richiesta piuttosto alta. Intanto è stato proposto Adrien Silva, ma il nome non scalda Ausilio L’Inter lavora al rinnovo di Mauro Icardi ma non solo, i nerazzurri infatti studiano eventuali mosse da compiere in questi ultimi giorni di mercato invernale.Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro ha avviato i primi contatti con il Manchester United per ...

Zaccardo su Darmian : 'So che è Interista' : A Sky Sport , Zaccardo poi commentato l'interesse di Juventus e Inter per Matteo Darmian: 'A me risulta che il giocatore sia simpatizzante nerazzurro...'.

Inter-Darmian - sorpasso nerazzurro sulla Juve : cosa c’è dietro : INTER DARMIAN, situazione monitorata – Nelle ultime ore sembrava destinato ad una veloce conclusione l’affare che avrebbe portato Mattia Darmian alla Juventus. L’attuale terzino del Manchester United, che ha trovato poco spazio in stagione sia con Mou che con Solskjaer, sta valutando l’ipotesi di lasciare la Premier per fare il suo ritorno in Serie A. […] L'articolo Inter-Darmian, sorpasso nerazzurro sulla Juve: ...

Mercato - Juve-Darmian? Spunta l'Inter. E Allegri blocca Spinazzola : Non solo Matteo Darmian. La difesa della Juve si arricchisce di altri pezzi, ma in questo caso si tratta di un giovane rinforzo per il futuro: Cristian Romero, 20 anni, centrale del Genoa. Un affare ...

Inter - aumenta la lista delle pretendenti per Darmian : Matteo Darmian è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Secondo Il Corriere dello Sport , oltre a Inter , Napoli e Roma ora anche la Lazio avrebbe messo gli occhi sul terzino del Manchester United e della Nazionale . I biancocelesti sono alla ricerca di un laterale e potrebbero ...

Calciomercato Inter - si torna su Darmian : Getty Images Calciomercato Inter: Vrsaljko preoccupa, si torna su Darmian Secondo la Gazzetta dello Sport la scelta di riaprire i contatti per il terzino del Manchester United arriva direttamente da ...

Inter - si allontana il riscatto di Vrsaljko : i nerazzurri preparano l’assalto a Darmian : L’Inter si prepara per il ritorno in campo per il campionato di Serie A, di fronte la Juventus in una partita difficilissima per la squadra di Luciano Spalletti, i nerazzurri sono reduci dal pareggio sul campo della Roma, buona prestazione dell’Inter che però non è riuscita a conquistare i tre punti. Nel frattempo il club nerazzurro pensa anche al mercato, la dirigenza sta valutando le strategie per il futuro e l’Inter ...

Inter - Vrsaljko troppi guai : Ausilio si cautela e ripiomba su Darmian : P revenire è meglio che curare. Il concetto è chiaro e vale in campo medico come sul mercato. Non è un caso che all'Inter il d.s. Piero Ausilio sia tornato sulle tracce di Matteo Darmian del ...

Vrsaljko - troppi guai : Inter su Darmian : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il ds nerazzurro Ausilio è tornato sulle tracce di Darmian, in scadenza di contratto a giugno col Manchester United. L'ex Torino vuole tornare in Italia: ...