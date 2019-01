Influenza Febbraio 2019 | sintomi influenza intestinale con o senza febbre | rimedi

correttainformazione

: RT @iat_parma: “Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima” W. Kandinsky Continua la Mostra 'Dall'Espressionismo alla Nuova O… - alekas7 : RT @iat_parma: “Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima” W. Kandinsky Continua la Mostra 'Dall'Espressionismo alla Nuova O… - visitorcity : RT @iat_parma: “Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima” W. Kandinsky Continua la Mostra 'Dall'Espressionismo alla Nuova O… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Cerchiamo di capire come dobbiamo comportarci per affrontare al meglio l’di. Proprio a cavallo tra gennaio e il mese più corto dell’anno è previsto il picco stagionale: l’incidenza sfiora i dieci casi ogni mille paziente e ogni settimana circa 500/600 mila italiani (adulti, ma anche e soprattutto bambini) combattono contro i classicidella malattia. Come se non bastasse alcuni giornali riportano anche un aumento degli episodi della cosiddetta: per cercare di stare alla larga dai malanni o per provare a rimettersi in forma presto bisogna conoscere bene il nemico e imparare a combatterlo: diamo un’occhiata ai migliorinaturali contro la, il raffreddore e gli altrili.Come sarà l’di? Gli ultimi dati pubblicati fanno riferimento ad un’incidenza ...