Influenza | a Milano è boom di sos e ospedali affollati

: #Milano , picco d' #Influenza : negli ospedali scatta il piano speciale anti-affollamento - qn_giorno : #Milano , picco d' #Influenza : negli ospedali scatta il piano speciale anti-affollamento - giannetti_marco : RT @Affaritaliani: Influenza, Pronto Soccorso in tilt Attivato un piano di emergenza - Affaritaliani : Influenza, Pronto Soccorso in tilt Attivato un piano di emergenza -

(Di martedì 29 gennaio 2019) “Con il picco dell’sono raddoppiati gli accessi ai Pronto soccorso e le chiamate ai numeri di emergenza”. A soffrire è in particolaree l’area della Città metropolitana dove in questi giorni si registra un elevato numero di richieste di soccorso rilevate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).La situazione odierna, fa il punto la Regione Lombardia, ha determinato l’affollamento delle strutture sanitarie dell’area, complice soprattutto il piccole. Nella mattinata il numero delle chiamate è in alcune fasi raddoppiato (punta massima di 160 casi gestiti contemporaneamente alle 10, rispetto ai consueti 80).L’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, precisa in una nota che “per affrontare questa criticità, già a partire da novembre”, la Regione ha “programmato e predisposto misure ...