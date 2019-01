In Sicilia nasce il primo parco giochi Facebook-free

Rinasce il Giro di Sicilia. Il grande ciclismo ritorna sull’Isola : Il Giro di Sicilia si farà, l’Unione ciclistica internazionale l’ha inserito nel calendario delle corse del 2019 (categoria 2.1). C’è una organizzazione della corsa affidabile, Rcs Sport che non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda gli eventi sportivi (il Giro d’Italia vi dice qualcosa?). Ci sono le date d’inizio e fine, dal 3 al 6 aprile e aggiungo che in quel periodo non ci sono per nessuno. Da scoprire, e non sono dettagli, le ...

Nasce a Corleone la sezione di BCSicilia : Tra le iniziative della nuova sezione di BCsicilia di Corleone lo studio e la conoscenza delle emergenze archeologiche presenti sul territorio

Nasce 'Pensiero Libero' - Movimento al servizio del territorio e della gente di Sicilia : Non sempre i partiti-in questa stagione politica-sono riusciti a far proprie le istanze del territorio,ed il governo di Roma-frutto di una eterogenea coalizione ne è la prova più evidente. Con '...

A Palermo nasce la Lega giovani Sicilia - lunedì 10 dicembre a Palazzo delle Aquile presentazione con i parlamentari Marchetti e Crippa : Gelarda: "Stop all´emigrazione forzata dei nostri figli" Palermo, 9 dicembre 2018 "La Lega è l'ultima speranza che resta alla Sicilia per agganciarsi ad un modello di sviluppo del territorio tale per ...

Sicilia : nasce associazione 'Casa cultura dei popoli italiano e libico' : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - “Casa della cultura dei popoli italiano e Libico”: sarà questo il nome dell’associazione che sta per nascere e che riunirà due sponde del Mediterraneo. Da una parte, cittadini italiani che aderiscono al movimento politico “Siciliani verso la costituente”, dall’altra cit

Imprese : credito più facile - nasce polo per lo sviluppo 'CredinSicilia' : Palermo, 22 nov. (AdnKronos) - Sarà più facile per gli imprenditori siciliani o per i giovani startupper potere chiedere e ottenere crediti. nasce 'CredinSicilia', il polo siciliano per lo sviluppo delle Imprese, che vede Regione siciliana, Mediocredito Centrale-Invitalia, Sace Group e IRFIS-FinSici