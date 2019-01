Il sindaco di Genova ha detto che la demolizione del ponte Morandi inizierà tra il 6 e

Marco Bucci - sindaco di Genova : "La demolizione del ponte Morandi tra il 6 e l'8 febbraio" : "Siamo pronti a tirare giù il moncone e il primo pezzo dovrebbe scendere tra il 6 e il 8 febbraio, anche se dobbiamo ancora vedere con precisione quando sarà". Il sindaco di Genova, Marco Bucci, commissario per la ricostruzione anticipa, a margine della cerimonia per il 'Giorno della memoria', una data per la demolizione del moncone ovest del Morandi. "Stiamo facendo un lavoro che non è preparatorio ma è già di ...