Il settore del nucleare negli USA e il ruolo di Rosatom

Fratelli d'Italia : da domani ad Abetone i vertici del partito si riuniscono per rilanciare il settore Montagna : Il lucchese è stato aggredito 4 anni fa da una meningite fulminante che gli ha portato via le gambe e sette dita, ma non la sua grande passione per lo sport. Fratelli d'Italia sosterrà la sua impresa-...

Rialzo controllato per l'indice del settore telecomunicazioni - +0 - 69% - : Giornata in moderato Rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' indice dei giganti europei delle telecomunicazioni . Il FTSE Italia ...

L'indice del settore telecomunicazioni in forte ribasso - -2 - 17% - - andamento negativo per Telecom Italia : Crolla il comparto Telecomunicazioni in Italia , che fa peggio dell'andamento piatto dell' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 10.

L'indice del settore chimico in rialzo - +0 - 75% - - seduta effervescente per Isagro : Andamento positivo per il comparto chimico italiano , mentre mostra un andamento debole il settore chimico europeo . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 17.704,7, in aumento dello 0,75%, rispetto ...

Olio di palma tra diesel e deforestazione : petizione per eliminare i sussidi. Ma i big del settore minacciano ritorsioni : È una scelta difficile per l’Italia, dove il 95% del biodiesel è prodotto con Olio di palma, ma l’Europa va in questa direzione: l’Olio di palma dovrà scomparire dai biocarburanti entro il 2030. A dire il vero, la nuova legge sull’energia verde (direttiva 2018/844), approvata il 30 maggio 2018 dal Parlamento Europeo dopo due anni di complessi negoziati, impone alle compagnie petrolifere l’obbligo di dichiarare la presenza di Olio di palma e ...

La Cina nel 2018 ha trainato il settore delle app mobile con la metà di tutti i download : App Annie ha pubblicato un nuovo report con il quale ci illustra quella che è la situazione del mercato di applicazioni e giochi nel mondo mobile L'articolo La Cina nel 2018 ha trainato il settore delle app mobile con la metà di tutti i download proviene da TuttoAndroid.

USA - aumenta la fiducia del settore immobiliare : Migliora la fiducia del settore immobiliare USA , sintetizzata dall'indice NAHB . A gennaio il dato si è attestato a 58 punti dai 56 del mese precedente , risultando al di sopra delle attese del ...

Il mercato immobiliare in Italia è in ripresa. Intesa Sanpaolo Casa entra nel settore delle case esclusive : In Italia è in ripresa il mercato immobiliare residenziale e soprattutto tiene il segmento del lusso. E Intesa Sanpaolo Casa entra nel settore delle case esclusive

Intesa Sanpaolo con Casa entra nel settore delle abitazioni esclusive : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, entra nel segmento delle case esclusive. Il nuovo progetto, 'Exclusive', punta alle dimore di lusso e si rivolge alla compravendita di immobili di pregio del valore superio

Le Fonti al CES di Las Vegas 2019 : le novita' del settore televisivo : ... tra cui 1.200 start-up che espongono migliaia di prodotti per una platea di 180mila addetti ai lavori, tra cui una delegazione di Le Fonti, la live streaming television con focus su economia, ...

Inizia la discussione per il primo vero piano strategico nazionale del settore olivicolo : “L’inizio della discussione per il primo vero piano strategico nazionale del settore olivicolo italiano è un’ottima notizia per tutti e dimostra come finalmente l’olivicoltura viene considerata come un comparto strategico per il Sistema Paese”. Così il Presidente di Italia Olivicola, la più importante organizzazione della produzione olivicola italiana, Gennaro Sicolo, ha commentato l’inizio dei lavori per la stesura del nuovo piano olivicolo ...

Slittano quota 100 e reddito cittadinanza La Ragioneria dello Stato chiede tempo E sul terzo settore la tassa sarà cambiata : Erano attesi per oggi ma la Ragioneria generale dello Stato sta ancora esaminando i provvedimenti. La nuova data utile sarebbe venerdì prossimo. Slitta anche la nomina del nuovo presidente Consob