optimaitalia

: RT @repubblica: Migranti, il blitz dei deputati. Fico: devono essere sbarcati - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi https… - Chiara_romaamor : RT @repubblica: Migranti, il blitz dei deputati. Fico: devono essere sbarcati - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi https… - _diana87 : RT @OptiMagazine: Il promo dei nuovi episodi di #Montalbano su Rai1 con #LucaZingaretti e una guest star musicale (video) - _diana87 : Il promo dei nuovi episodi di Montalbano su Rai1 con Luca Zingaretti e una guest star musicale (video) -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)diarriveranno sua febbraio, ma per allietare l'attesa,ha ideato una simpatica sorpresa per il suo pubblico. Da alcuni giorni, la prima rete italiana sta mandando in onda uno spot pubblicitario molto particolare dove vi è il protagonista interpretato da.In uno deidiha partecipato anche il Corpo Bandistico Vito Cutello (la banda di Chiaramonte) che neldivediamo passeggiare sul lungomare di Donnata mentre intona la colonna sonora della fiction, ovvero il “Tango di”. Seduto su una panchina, il Commissario li guarda passare, sorridendo. Come si legge su Ragusa News, la musica è stata scritta da Franco Piersanti, allievo di Nino Rota, che ha lavorato per Nanni Moretti, Emanuele Crialese, Ermanno Olmi, e Gianni Amelio.Quest'anno ricorre il ventennale de Il Commissario ...