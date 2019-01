Il papà di Di Battista | «Sì | ho assunto in nero» Colpa dei disastri M5s

Alessandro Di Battista come Luigi Di Maio - molla il papà ma... Qual è il suo vero - grave peccato : Vorremmo prendere le difese di certi genitori che hanno messo al mondo figli solo in apparenza migliori di loro, i Quali, proclamandosi onesti, continuano a puntare il dito con severità e a scaricare ...

Alessandro Di Battista gioca di anticipo : papà pagava lavoratore in nero : Alessandro Di Battista gioca di anticipo. E prima che il programma tv 'Le Iene' mandi in onda il servizio sul lavoratore in nero nell'azienda di famiglia, fa 'mea culpa' al posto del padre e in un video su Facebook annuncia: "Ho qualcosa da dirvi. Spero che tutto sia chiaro. E' una cosa personale". Quindi, spiega di aver avuto la notizia dal padre, di essersi "incaz..." intanto "perche' e' una cosa profondamente sbagliata" sottolinea ma anche ...

M5S - Di Battista anticipa Le Iene : “Mio papà mi ha detto che ha avuto un lavoratore in nero. Mi sono incazzato a morte” : “Questa mattina mi ha chiamato mio papà e mi ha detto che era stato avvicinato da Filippo Roma che gli ha fatto alcune domande in merito alla piccola impresa di famiglia”. Lo dice Alessandro Di Battista in un video su Fb in cui spiega di aver saputo che nell’azienda di famiglia c’era un lavoratore in nero. “Ho chiesto a mio padre: ‘papà, è tutto a posto? Io ora mi rimetto un pò in pista anche se non da ...

ALESSANDRA MORETTI/ La compagna di Maurizio Battista : 'Con Anna è un papà affettuoso ma apprensivo' : ALESSANDRA MORETTI e la compagna di Maurizio Battista e madre di sua figlia Anna. Per la coppia presto un altro bambino? Gli ultimi gossip

Sfilata straordinaria dei Misteri - Battista : "Stessa emozione della visita di Papa Francesco". Sul riconoscimento Unesco il sindaco avverte : ... : "Zero passi falsi", rimarca ancora, riferendosi a quel tragitto lungo e tortuoso che non è possibile sbagliare e che dovrebbe, almeno in linea di principio, mettere da parte la politica. "Non ci ...