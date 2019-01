Il nuovo Bologna di Mihajlovic | cambio modulo ed innesti dal mercato | tutte le novità

Bologna - è Mihajlovic il nuovo allenatore : ecco come cambia l’11 con il serbo [FOTO] : 1/14 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Il Bologna presenta il progetto del nuovo stadio Dall'Ara - tra storia e avanguardia : A quattro anni da quando Joey Saputo ha acquisito il Bologna, vede la luce il progetto di restyling dello stadio Renato Dall'Ara, presentato ufficialmente da Club e Comune. Il progetto è stato realizzato dall'architetto Gino Zavanella con il contributo dell'ingegner Massimo Majowiecki e ridisegna un impianto costruito nel 1927, mixando storia e avanguardia. L'impianto sarà interamente coperto da una struttura in alluminio, gli ...

Inzaghi : 'E' iniziato qualcosa di nuovo - così ci salviamo. Il Milan e la maledizione della 9? Penso al Bologna' : Filippo Inzaghi , tecnico del Bologna , parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Spal: 'Questo Bologna è cambiato, ma lo avevo detto: il modulo lo fanno i giocatori, Orsolini e Sansone permettono di giocare a tre davanti. Oggi la squadra mi è piaciuta ...

Bologna - Saputo : «nuovo piano di investimenti per il futuro» : Il presidente del club rossoblu ha provato a rassicurare i tifosi: «Voglio riportare il Bologna a confrontarsi in competizioni internazionali». L'articolo Bologna, Saputo: «Nuovo piano di investimenti per il futuro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Bologna di Inzaghi ha un nuovo volto : ecco come potrebbe cambiare il modulo con Soriano e Sansone : Soriano e Sansone condizioneranno le scelte del tecnico del Bologna Pippo Inzaghi, i due acquisti porteranno novità anche in fatto di modulo Soriano e Sansone sono i primi due acquisti della sessione invernale del Bologna di Pippo Inzaghi, ma il calciomercato per gli emiliani non è certo finito. Visto e considerato lo spessore degli acquisti in entrata, sembra proprio che Inzaghi debba trovare un modo per farli rendere al meglio al ...