Il Museo Egizio di Torino rilancerà quello del Cairo | capofila del progetto Ue da 3

Il Museo Egizio di Torino come il Louvre di Parigi : "Presto una scuola per la ricerca artistica" : Il sogno di Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino: "Poter creare una scuola, come l'École du Louvre, in cui potersi formare dalla laurea al dottorato e poi, perché no, continuare a lavorare da noi. La ricerca scientifica sia al centro: senza la conoscenza non possiamo intraprendere nessuna attività di conservazione e promozione".