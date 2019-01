Il ministro dell' Interno | ' Il Cara di Mineo sarà chiuso entro l' anno'

Il ministro dell'Interno : : Il centro per l'accoglienza dei migranti in provincia di Catania, è stato teatro spesso di attività illegali ad opera della mafia nigeriana. Arrestate 19 persone gravemente indiziate dei reati di ...

Credito : ex ministro Padoan ad "Handelsblatt" - in Italia nessuna crisi delle banche : Berlino, 27 gen 18:26 - , Agenzia Nova, - In Italia "non vi è assolutamente alcuna crisi delle banche". È quanto affermato da Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze... , Geb,

Matteo Salvini - ministro dell'Interno - ha succintamente commentato le affermazioni di Gianfranco Miccichè : 'Questo signore - di Forza Italia - ... : Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ha commentato succintamente le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè vice presidente dell'Ars, rilasciate a Mazara del Vallo durante una manifestazione per ...

Sea Watch - il blitz della Prestigiacomo : da ministro dura su sbarchi incontrollati - ma a favore di voto e diritti degli immigrati : Ha difeso la legge Bossi-Fini, si è sempre detta a favore del reato di immigrazione clandestina, è stata nel governo Berlusconi condannato nel 2012 per i respingimenti in Libia effettuati nel 2009. Ma da ministro ha istituito Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha sempre auspicato che il tema venisse affrontato a livello comunitario dall’Ue, ha firmato la legge contro la tratta degli esseri umani, ”la parte più atroce e ...

Giornata della Memoria - ministro Grillo : “Non possiamo dimenticare - può succedere ancora” : “L’apertura dei cancelli di Auschwitz il 27 gennaio 1945 mostrò al mondo intero la tragedia dei campi di sterminio ideati scientificamente dal regime nazista per cancellare il popolo ebraico. Milioni di ebrei, ma anche oppositori politici, zingari, malati psichici, cittadini considerati ‘diversi’, messi a morte per il fatto stesso di esistere. Non possiamo dimenticare, perché se è successo una volta può succedere ...

Salvini pronto a denunciare l’equipaggio della Sea Watch. Procura al ministro : violati i diritti dei minori soli - fateli sbarcare : La nave umanitaria Sea Watch 3, con i 47 migranti recuperati sabato scorso nel Mediterraneo centrale, è a meno di due chilometri dalla costa siracusana «per garantire la sicurezza dell’unità e delle persone a bordo». Lo afferma la Guardia costiera italiana in un raro comunicato dedicato a vicende che riguardano migranti, emesso stamattina....

La voce della Politica Vice ministro Laura Castelli 27 e 28 gennaio a Ripacandida e Potenza : Il programma di sviluppo del M5S scritto dai lucani"; relazione del Vice ministro Laura Castelli su "Finanziamenti e investimenti previsti dal Ministero dell'Economia e Finanze per la Basilicata. La ...

Italia-Cina - il ministro degli Esteri cinese a Roma : sul piatto i progetti della Nuova Via della Seta : Il nuovo esecutivo ha registrato le missioni in Cina del vicepremier Luigi Di maio e del ministro dell'Economia Tria. Il ministro degli Esteri cinese all'Italia: «Siamo partner naturali» Il ministro ...

Brasile - il ministro dell’Istruzione del governo Bolsonaro vuole militarizzare le scuole : “Se ce lo chiedono siamo pronti” : “Il ministero dell’Istruzione appoggerà i municipi interessati a militarizzare l’amministrazione delle scuole pubbliche municipali da affidare a ufficiali dell’esercito o della polizia militare”. Così il ministro dell’Istruzione brasiliano Ricardo Vélez Rodríguez, con una dichiarazione estemporanea, fuori contesto e a bassa voce, lancia l’ultima idea sulla scuola del nuovo governo brasiliano. L’ultima della campagna elettorale e la prima da ...

Piccolo Alex - trapianto riuscito : il post su Facebook del ministro della Salute : Nei mesi scorsi il caso del Piccolo Alex, affetto da una malattia genetica rara chiamata Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), ha iniziato una catena di solidarietà per cercare un donatore, in circa due mesi e mezzo 23mila persone italiane hanno deciso di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo, effettuando il test per identificare un'eventuale compatibilità con il bambino. La ricerca non ha avuto esito positivo e il Piccolo Alex è ...

Dal condono di Ischia - a Tap e trivelle : tutti i no del ministro dell'Ambiente Costa : ... è solo l'ultimo caso in cui il generale dei Carabinieri che ha scoperto la Terra dei Fuochi, attualmente prestato alla politica, ha espresso dichiarazioni di dissenso sulle scelte del governo. La ...

Alex sta bene - la gioia dei genitori : «Abbiamo raggiunto la punta dell'Everest». E il ministro Grillo si commuove : «Siamo stati affascinati dall'empatia dall'impegno e la passione che tutte le persone del Bambino Gesù mettono nel seguire i casi. Ci auguriamo continuo sempre in attività...

In Abruzzo arriva Marco Bussetti - il ministro dell'Istruzione : ecco la data in cui è atteso : 'Dietro a questi episodi di cronaca " ha detto il ministro " ci sono motivazioni culturali che investono la società nel suo complesso e vanno analizzate nel dettaglio per invertire la rotta. Non ...

Dl Semplificazioni : il ministro dell'Ambiente Sergio Costa pronto a dimettersi se passa il sì alle trivelle : Dopo Tav, Tap e inceneritori, un altro scontro al calor bianco sta investendo i due partiti di governo: uno da una parte e uno dall'altra, questa volta, sulle trivelle nel Mar Adriatico. La Lega, ovviamente, è perchè nel decreto Semplificazioni, su cui stanno lavorando la commissione Affari costituz