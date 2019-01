Il Genoa vuole Lerager dopo Radovanovic Sassuolo | arriva Demiral

Piatek a Milano - Higuain a Londra. Genoa : Pjaca più Sanabria. Allan vuole il Psg : Piatek a Milano, Higuain a Londra: i due bomber raggiungono finalmente le loro nuove città. L'attaccante polacco, da stasera a Milano, sosterrà domani le visite mediche che anticipano la firma sul ...

Boca Juniors - Burdisso vuole un difensore del Genoa : Il Boca Juniors guarda in casa Genoa . Come riporta TNT Sport LA , il club argentino ha messo nel mirino Lisandro Lopez , centrale che sta trovando poco spazio con la maglia del Grifone .

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - il Genoa vuole Kean : i bianconeri fanno muro : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Calciomercato - Prandelli vuole Montolivo : il centrocampista nel mirino del Genoa : Dopo gli esoneri di Ballardini e Juric, c’è fermento in casa Genoa per quanto riguarda il Calciomercato. Il nuovo allenatore del club ligure Cesare Prandelli avrebbe chiesto al presidente Preziosi di fiondarsi su Riccardo Montolivo nel mercato di gennaio. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e non rientra più nei piani di Gattuso, che lo ha convocato (senza mai impiegarlo) solo a causa dell’emergenza ...

Clamoroso Real : vuole Piatek dal Genoa. In prestito! : Nulla di strano dunque se anche il club più titolato al mondo si mette sulle tracce del bomber polacco. Obbiettivo peraltro legittimo considerando oltretutto le evidenti difficoltà Realizzative messe ...

