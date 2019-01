Il filosofo Umberto Galimberti a Messina | sarà ospite dell' Ateneo

strettoweb

: Messina, due incontri con il filosofo Umberto Galimberti - notiziarioeolie : Messina, due incontri con il filosofo Umberto Galimberti - bartolinoleone : Messina, due incontri con il filosofo Umberto Galimberti - retewebitalia : -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) ... individuando come questa seconda sia in realtà l'elemento fondativo'intera coscienza d'Occidente, all'interno anchea scienza ea tecnica. Scienza e fede, dunque, non dovrebbero mai ...