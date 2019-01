Icardi e Lautaro una coppia da…. zero goal contro il Toro!

lanotiziasportiva

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Martinez si presenta in zona interviste, che allo stadio del Toro è all’aperto, con una giacca a vento leggera e smanicata.Gli addetti stampa Inter si preoccupano che faccia in fretta, ci mancherebbe solo perdere lui per un’influenza, dopo aver perso partita e una buona dose di certezze. Se doveva essere l’inizio dell’era, non è andata benissimo.El Toro parte forte, dopo 4’ ha quasi segnato, ma resterà la cosa migliore: «Abbiamo cominciato bene, loro si chiudevano e cercavano i rilanci. Abbiamo avuto occasioni, preso un gol sfortunato, e alla fine in 10 era difficile».L’analisi sorvola un po’ sulla ripresa senza tiri: «Abbiamo sofferto a centrocampo, con Mauro siamo andati bene: ci siamo incrociati, siamo andati sulle seconde palle. Abbiamo lavorato su questo modulo. Bisogna limare gli errori. E concretizzare».Le parole di Spalletti sula...