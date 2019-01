I premi per l’uguaglianza di genere degli Emirati sono andati solo a uomini

Peppino Di Capri : "premio alla Carriera per Pino Daniele a Sanremo? Spettava a me : io al Festival 15 volte - lui fu solo ospite" : PepPino Di Capri ha qualcosa da eccepire sul Premio alla Carriera che verrà conferito a Pino Daniele, scomparso quattro anni fa, durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo.È tutto ben fatto. Ma avrebbero potuto dare il Premio alla Memoria a Pino e quello alla Carriera a PepPino. Senza nulla togliere alla grandezza di Pino Daniele, se ben mi ricordo era stato a Sanremo solo come ospite, non in gara. Io ci sono andato ben 15 ...

Sanremo 2019 : premio alla carriera per Pino Daniele : Pino Daniele La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 5 al 9 febbraio 2019, ricorderà lo scomparso Pino Daniele. Il cantautore, deceduto a Roma il 4 gennaio 2015, riceverà infatti il premio alla carriera città di Sanremo in una delle cinque serate della kermesse. Nelle scorse ore, è stata diffusa una nota sulla motivazione del riconoscimento: “In quarant’anni di incisioni discografiche e di ...

L'emozionante discorso di Sandra Oh ai SAG Awards 2019 per Killing Eve - video - - premio che vale la battaglia di una vita : Dopo aver fatto la storia come prima donna di origine asiatica a vincere due Golden Globe in carriera , è ora la seconda persona a vincere due Screen Actors Guild Awards per due diversi spettacoli, ...

L’emozionante discorso di Sandra Oh ai SAG Awards 2019 per Killing Eve (video) - premio che vale la battaglia di una vita : L'emozione di Sandra Oh ai SAG Awards 2019, premiata per l'ennesima volta in questa stagione per il suo ruolo nel thriller Killing Eve, resterà tra i momenti più memorabili di questa edizione. La Oh, dopo aver vinto un Golden Globe e un Critics' Choice Award per il personaggio interpretato nella serie di BBC America, ha proseguito nella sua sfilza di successi vincendo anche ai SAG Awards di domenica sera. La star di Killing Eve ha ...

Buoni e cattivi : Emre Can vince il premio impiastro - domenica nera per la famiglia Inzaghi : La Juventus che sale a +11 giocando la sua più brutta partita stagionale fotografa il livello attuale del campionato italiano: più noioso della... Scottish League. Laddove il Celtic - vincitore degli ...

Lino Banfi all’Unesco : per il premio Dino Verde “Contribuirà ad aumentare il prodotto interno della felicità” : Annunciata una new entry nel comitato promotore del riconoscimento che venne inaugurato a Piano di Sorrento dall’attore Lino Banfi, componente della Commissione Unesco. L’organizzatore del Premio: “Lino Banfi contribuirà ad aumentare il prodotto interno della felicità”. ROMA – Il Premio Dino Verde, sezione speciale per la tv del Premio nazionale “Penisola Sorrentina Arturo Esposito, si [...]

Busta paga : detrazioni fiscali per premi produttività - come averle : Busta paga: detrazioni fiscali per premi produttività, come averle premi produttività e detrazioni fiscali, quando averle Ci sono importanti novità sulla Busta paga e le detrazioni fiscali, intese come detassazione, sui premi produttività. In merito si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018. Sintetizzando, l’Agenzia ha chiarito che la detrazione fiscale, ovvero la tassazione agevolata vigente per ...

premier e M5S per la linea dura : ora dobbiamo essere compatti : ROMA Il 'non intervento' di Palazzo Chigi, e in particolare il silenzio del Premier Giuseppe Conte, viene visto, questa volta, come un sostanziale placet alla linea dura di Matteo Salvini. Nessuno ...

Karate - premier League Parigi 2019 : pioggia di medaglie per l’Italia! Maresca e Crescenzo d’argento - Bottaro e Busà di bronzo : È stata una domenica decisamente positiva per l’Italia nella prima tappa della Premier League di Karate 2019. Sono arrivati cinque piazzamenti da podio ma, purtroppo, è mancata solo la medaglia del metallo più prezioso. Andiamo a conoscere i risultati di tutte le finali odierne di Parigi, per una domenica davvero intensa e ricca di emozioni. DONNE Kata donne successo per la giapponese Kiyou Shimizu davanti alla spagnola Jaime Sandra ...

Calciomercato Tottenham : per Eriksen è lotta tra due club di premier : Manchester United e Chelsea sono al momento in vantaggio sul Real Madrid per aggiudicarsi il danese degli Spurs.Calciomercato Manchester United e Chelsea, Eriksen/ Il Tottenham non ha ancora sciolto le proprie riserve per quanto riguarda il futuro in panchina di Mauricio Pochettino. Una situazione d’incertezza che ha creato l’interesse da parte di alcuni club per i propri migliori gioielli, a partire dal danese Christian Eriksen ...

Karate - premier League Parigi 2019 : nella seconda giornata il team kata femminile raggiunge la finale per il terzo posto : Dopo una prima giornata di gare eccezionale, la seconda non è altrettanto favorevole all’Italia nella Premier League di Karate di Parigi. Oggi sul tatami francese arriva infatti una sola finale per il terzo posto, ottenuta nel kata a squadre femminile, mentre le punte azzurre del kumite hanno deluso le aspettative. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nel kata a squadre femminile la squadra delle Fiamme Oro ...

Addio a Michel Legrand - tre volte premio Oscar per le sue colonne sonore : Il compositore, pianista e direttore d’orchestra è stato autore delle musiche di oltre 150 film ed è stato premiato...