I gregari del ciclismo? Materia da romanzo | Magnifici perdenti | l' esordio di

Ciclismo - i rinforzi della Bahrain Merida di Vincenzo Nibali per il 2019. Caruso e Dennis gregari di lusso per lo Squalo : Mentre si avvicina a grandi passi il 2019, la Bahrain Merida di Vincenzo Nibali ha ufficializzato il proprio organico per la prossima stagione ciclistica. Lo Squalo dello Stretto ha già espresso più volte le proprie intenzioni: tentare l’accoppiata Giro d’Italia e Tour de France per mettersi alla prova e per riscattarsi dopo un’annata decisamente poco fortunata nelle grandi corse a tappe. La formazione diretta da Brent Copeland ...