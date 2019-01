I convocati dell’Italia di rugby per l’esordio nel Sei Nazioni

Sci alpino - i possibili convocati dell’Italia per i Mondiali. I sicuri e gli incerti. Alcuni ballottaggi da risolvere : Dal 5 al 17 Febbraio ad Are si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. La rassegna iridata è ormai alle porte ed è arrivato il momento di tracciare una lista dei possibili convocati dell’Italia. Alcuni azzurri sono già sicuri di staccare il biglietto per la Svezia, ma in tante specialità ci sono numero ballottaggi e ancora molti nodi da sciogliere. Va ricordato inoltre che il contingente massimo per ogni nazione è di 24 atleti e ...

Rugby - i convocati dell’Italia per la trasferta in Scozia. 31 gli azzurri chiamati per la prima del Sei Nazioni : Conor O’Shea, CT della Nazionale italiana di Rugby, ha diramato l’elenco dei 31 convocati per la prima gara del Sei Nazioni, in programma sabato 2 febbraio alle ore 15.15 in Scozia. Nota lieta il rientro di Dean Budd. Il gruppo si ritroverà domenica 27 a Roma e mercoledì partirà per Edimburgo, città sede della partita. Giovedì 31 alle ore 14.00 verrà comunicato il XV titolare. Di seguito l’elenco completo dei 31 azzurri ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni : ecco i 31 convocati dell’Italia per la trasferta in Scozia : Il ct Conor O’Shea ha selezionato i 31 convocati per la trasferta in Scozia del prossimo 2 febraio, match di debutto per il Guinness Sei Nazioni 2019 Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Federazione Italiana Rugby, ha ufficializzato oggi la lista dei trentuno atleti convocati da domenica 27 gennaio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma in vista del debutto nel Guinness 6 Nazioni 2019 fissato per sabato ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per Nova Ponente : Prima ed unica tappa italiana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale: nel week-end, tra sabato e domenica, doppio e i due singoli in quel di Nova Ponente. Folta la rosa degli italiani presenti sulla pista di casa, andiamo a scoprire i convocati: Alex Gruber, Patrick Pigneter, Stefan Federer, Florian Clara, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Mathias Troger, Greta Pinggera, Evelin Lanthaler, Alexandra ...

Equitazione - Coppa del Mondo Amsterdam 2019 : i convocati dell’Italia - saranno quattro gli azzurri in Olanda : Prosegue la Coppa del Mondo di salto a ostacoli per quanto riguarda l’Equitazione: il massimo circuito internazionale si sposta in Olanda, precisamente in quel di Amsterdam, dove andranno in scena le prove nel week-end. quattro gli italiani che saranno presenti in terra olandese: il Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Carlotta 232, Chalou, Quinn vd Heffinck), che sfrutta il posto di diritto di Lorenzo De Luca, Michael Cristofoletti ...

EYOF Invernali 2019 - i convocati dell’Italia. Spedizione da 38 atleti : Nella giornata di oggi è stata comunicata la composizione ufficiale della squadre azzurra che prenderà parte alla 14esima edizione degli EYOF Invernali, in scena dal 9 al 16 febbraio a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. A rappresentare l’Italia nel prossimo Festival Olimpico della Gioventù Europea ci saranno ben 38 atleti (19 uomini e 19 donne), di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il Capo Missione per gli azzurri sarà Alessio Palombi. Per ...

Snowboard - Mondiali Park City 2019 : i convocati dell’Italia. Diciannove atleti a caccia delle medaglie : E’ decisamente numerosa la spedizione italiana che parteciperà ai Mondiali 2019 di Park City (Stati Uniti) nelle specialità dello Snowboardcross, snowbardcross a squadre, big air, slopestyle, gigante parallelo, slalom parallelo e halfpipe, che si terranno dal 31 gennaio al 10 febbraio. Osservati speciali nello Snowboardcross donne la campionessa olimpica Michela Moioli e sul versante maschile Omar Visintin ed Emanuel Perathoner capaci di ...

Freestyle - Mondiali Solitude 2019 : i convocati dell’Italia. Silvia Bertagna il riferimento tricolore : Sono state rese note i convocati dell’Italia per i Mondiali di Freestyle in programma a Solitude (Park City, Stati Uniti). A guidare il gruppo tricolore ci sarà Silvia Bertagna che si esibirà nel big air e nello slopestyle. Giunta alla terza esperienza iridata, l’azzurra è senza dubbio la punta di diamante della squadra nostrana, avendo vinto la Coppa del Mondo di big air nel 2018 e vantando 1 vittoria, 4 secondi posti e 1 terzo ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per la sfida di Europa Cup col Montenegro. Torna Michael Bodegas - sedici azzurri chiamati : Sono sedici gli azzurri chiamati da Sandro Campagna per la sfida del 29 gennaio valida per l’Europa Cup di Pallanuoto contro il Montenegro: a Palermo il Settebello cerca una vittoria nei tempi regolamentari per certificare la qualificazione alla Final Eight di Spalato ed ipotecare il primo posto nel girone. L’Italia anche in questa circostanza potrà schierare soltanto 12 elementi per la squalifica comminata a Vincenzo Renzuto Iodice: ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : i convocati dell’Italia. Squadra rimaneggiata - Pellegrino e De Fabiani assenti per preparare i Mondiali : Sei azzurri parteciperanno il prossimo fine settimana alle gare di Ulricehamn della Coppa del Mondo di sci di fondo. Nella località svedese si svolgeranno sabato 26 gennaio una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe a tecnica libera, mentre domenica 27 ci saranno le staffette. Gli atleti convocati sono Mirco Bertolina, Stefano Gardener, Claudio Muller e Giandomenico Salvadori in campo maschile, mentre al femminile si saranno Caterina ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Filippo Ganna : La Nazionale italiana di Ciclismo su pista è impegnata in quel di Cambridge, in terra neozelandese, dove si svolgerà nel week-end la tappa di Coppa del Mondo, ma nel frattempo è tutto pronto per il viaggio in quel di Hong Kong, che dal 25 al 27 gennaio ospiterà il massimo circuito internazionale. Praticamente confermata la rosa azzurra, si aggiunge però Filippo Ganna che Torna in gara nella sua amata specialità. Questi i convocati ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : i convocati dell’Italia. Debutto assoluto per Irene Lardschneider e Patrick Braunhofer : La spedizione italiana si appresta ad affrontare la quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon con due grandi novità. Nella quattro giorni di gare in programma a Ruhpolding, in Germania, tra giovedì 17 e domenica 20 gennaio faranno infatti il loro esordio nella massimo circuito internazionale i giovanissimi Patrick Braunhofer e Irene Lardschneider, entrambi ventenni e in procinto di partire per la Slovacchia dove avranno luogo i ...

Speed skating - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per la rassegna continentale a Collalbo. Fari puntati su Francesca Lollobrigida : Da domani si comincia. La stagione dello Speed skating è alla prima fermata di quelle importanti: dall’11 al 13 gennaio infatti l’anello di ghiaccio di Collalbo (Italia) sarà teatro di sfide interessanti negli Europei 2019. Un contesto nel quale gli atleti e le atlete del pattinaggio velocità pista lunga vorranno centrare il bersaglio grosso, andando a caccia del titolo continentale. Appuntamento dunque nell’Arena Ritten dove la Nazionale ...