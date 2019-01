ilfogliettone

: Il Reddito di cittadinanza: un programma di contrasto alla povertà e di attivazione nel mercato del lavoro - Il Blo… - GiordanoLuigi6 : Il Reddito di cittadinanza: un programma di contrasto alla povertà e di attivazione nel mercato del lavoro - Il Blo… - ilfogliettone : I 5 stelle e il lavoro in nero, pure papà Dibba fa mea culpa - - ivanocotugno : Il Reddito di cittadinanza: un programma di contrasto alla povertà e di attivazione nel mercato del lavoro - Il Blo… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Ammette che “non si deve fare, ma a volte si è costretti”. E così, Vittorio Di Battista, si serve di Facebook per comunicare al mondo intero di aver chiesto “scusa” al figlio 5Alessandro per aver pagato aun lavoratore dell’azienda di famiglia, la Di.Bi Tec di Roma. Sarebbe stato anche giusto, chiedere scusa a quei lavoratori e imprenditori che, invece, tasse e contributi li pagano. Il “” stanato dalla trasmissione ‘Le Iene’ nell’azienda dei Di Battista non è una questione né personale, né familiare tra padre e figlio. Chi non paga i tributi danneggia l’intera comunità e non certo il figlio o l’amico. "Ringrazio Alessandro per le sue parole. Lo ringrazio per la sua sincerità, per la sua onestà, per il suo rigore e per l'affetto che traspare dal suo messaggio”, scrive su Facebook il camerata dichiarato Vittorio Di Battista.Stesso Facebook usato in modo strategico meno ...