Huawei | accuse di frode finanziaria dagli Stati Uniti

Huawei respinge accuse Stati Uniti : 6.40 Huawei respinge le accuse ufficializzate poche ore fa dal Dipartimento di Giustizia Usa, affermando di "non aver mai commesso le violazioni citate" e precisa di "non essere a conoscenza di alcuna violazione" commessaa da Meng Wanzhou, la manager figlia del fondatore di Huawei su cui pende la richiesta Usa di estradizione dal Canada, dove è agli arresti dal primo dicembre. Wanzhou comparirà oggi in tribunale in Canada. E' accusata di aver ...

Ancora accuse di spionaggio per Huawei : arrestato un dipendente in Polonia - nuovo polverone? : Non si placano le accuse nei confronti Huawei per presunto spionaggio a favore di Pechino e a danno di alcuni paesi occidentali. Come se non bastasse già il clima di tensione tra il produttore e gli Stati Uniti, in queste ore è giunta notizia di un arresto di un dipendente dell'azienda in Polonia. Proprio l’agenzia polacca per la sicurezza nazionale avrebbe appena fermato un cittadino cinese dipendente di Huawei ma anche un polacco: neanche a ...