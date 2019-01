«Ho sedici anni, pubblico foto sexy così sarò famosa e farò tanti soldi»

attualitavip.myblog

(Di lunedì 28 gennaio 2019) «Ho 16, qualche mese fa ho cominciato a vedere i video su Youtube di questi ragazzi che hanno un sacco di follower. Si fanno pubblicità mettendo certee video su Instagram. Sono un sacco famosi, se vai a Roma li conoscono tutti. Allora mi sono detta, lo faccio pure io. D’altra parte è per il mio futuro, perché magari ci guadagno anche». Sofia è di Pomezia, ha più di 7 mila follower su Instagram e solo 6 post tutti uguali: selfie con la lingua sulle labbra e primo piano sul decolte generoso. Nelle sue stories promette: «Mettehot a chi la segue», «ma è solo un gioco – assicura – mica lo faccio davvero. Il bello è che la gente ci crede. Non sai quanti vecchi mi scrivono».Studia alla scuola per parrucchieri ma da grande vuole fare la Youtuber. «C’è gente che ci è diventata, ora vende le felpe con il proprio nome. È bello uscire e ti chiedono ...