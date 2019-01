Healty Virtuoso | l’app italiana che incentiva a muoversi per migliorare il proprio stile

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Avete unodi vita sedentario, più volte vi siete ripromessi di fare moto, ma poi non avete messo in pratica i buoni propositi? Provate con, un’app per smartphone che vi ricompensa se camminate e correte, così come se dormite e mangiate in maniera salutare. Un incentivo insomma, un piccolo “grillo parlante” ideato per motivare e stimolare chi ha bisogno di un aiutino per impegnarsi seriamente. L’app è sviluppata dall’omonima startup nata nel luglio del 2017, in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.Per capire il meccanismo di funzionamento abbiamo installato l’app. Prima di tutto per funzionare “prende” i dati da Google Fit, l’app di Google per lo sport e la salute che si scarica gratuitamente dal Play Store. Qui dovrete perdere qualche ...