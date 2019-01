Beppe Grillo ... I 30mila euro? Nessuno può dirmi devi fare beneficenza

(Di martedì 29 gennaio 2019) C’è(in onda stasera su Raidue alle 21,15), una ‘summa’ dei quarant’anni di carriera nel mondo dello spettacolo, per il quale percepiràa titolo di diritti di sfruttamento dell’immagine.non delude le aspettative e in apertura del suo show ‘Insomnia (ora dormo!)’ al Teatro dal Verme di Milano affronta subito la questione del giorno, la polemica del compenso per la puntata di 'C'è' in onda stasera sulla Rai: "Trentamilasono i diritti d’autore e immagine che la Rai non aveva. Glieli ho dati io ed è la regola; Salvini è intervenuto e ha detto: 'Li darà in'; mi ha messo in agitazione", ha detto tra le risate del pubblico.Quindi ha aggiunto ironicamente: "Sto giusto pensando diun versamento alla Casa del Fanciullo di Sant’Ilario, a Genova. Che, combinazione, è casa mia". Poi ha obiettato: "ti può dire ‘', uno la fa in silenzio; è un percorso intimo, non televisivo o giornalistico".