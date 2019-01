Grecia | Tsipras annuncia aumento del salario minimo a 650 euro “Lo dobbiamo a chi ha

La Macedonia cambierà nome - via libera della Grecia. Tsipras : "Giorno storico" : Il Parlamento greco ha approvato lo storico accordo sulla modifica del nome della Macedonia. Quello che ha portato al via libera all'intesa che mette fine ad anni di querelle tra Grecia e Macedonia è stato un percorso ad ostacoli. Nell'impasse che ha preceduto il via libera di Atene ha rischiato di avere la peggio il governo di Alexis Tsipras, che ha superato a fatica la prova della fiducia dopo l'uscita dalla coalizione del partito Greci ...

DALLA Grecia/ Nasce il Governo Tsipras 2 - ma il Paese è ancora allo sfascio : Il Governo di Tsipras è riuscito a ottenere la fiducia con 6 voti di scarto. L'economia del Paese, intanto, continua a soffrire

Il Parlamento della Grecia ha confermato la fiducia al governo di Alexis Tsipras : Il Parlamento della Grecia ha confermato la fiducia al governo di Alexis Tsipras. Il voto era stato chiesto dal primo ministro dopo che domenica 13 gennaio ANEL, il partito dei Greci Indipendenti dell’ex ministro della Difesa Panos Kammenos, era uscito

Alexis Tsipras ha chiesto un voto di fiducia sul suo governo in Grecia : Dopo le dimissioni del ministro della Difesa, che protesta per l'accordo sul nome della Macedonia: si parla di possibili elezioni anticipate

Grecia - ora Tsipras rischia : alleanza di governo in crisi su nome Macedonia : Il governo di Alexis Tsipras in Grecia è a un bivio. Panos Kammenos , leader del partito di estrema destra Anel e ministro della Difesa, si è dimesso annunciando il ritiro dei membri del suo partito ...

Grecia - si dimette il ministro della Difesa. Tsipras chiederà la fiducia : Il ministro della Difesa greco Panos Kammenos, partner di minoranza del governo, si è dimesso. Da sempre contrario all'accordo raggiunto con la Macedonia sull'annoso problema del nome della repubblica ...

Merkel va in visita da Tsipras. Gli mostra la solidarietà europea - quella che ha distrutto la Grecia : Questo significa che vi sarà una politica restrittiva, che impoverisce l'economia, per ancora altri 41 anni, in un paese con la disoccupazione attorno al 20% e dove hanno chiuso 250 mila aziende ed ...

Grecia - altro che successo. Il Paese affonda e Tsipras distribuisce regali : Il debito greco è al 178% del prodotto interno lordo: altro che successo, se si valutassero gli indici economico-finanziari si potrebbe azzardare che un nuovo default è non solo possibile ma anche probabile per la Grecia. Se ne sta accorgendo anche la stampa internazionale che il premier Alexis Tsipras, in vista delle elezioni anticipate (possibili a maggio con le europee), sta iniziando a distribuire prebende e bonus che però inficiano i conti ...