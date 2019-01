Gran Canaria-Olimpia Milano | Eurolega basket | programma | orario | tv e streaming

Terremoto alle Canarie : scossa superiore al 4° fra Tenerife e Gran Canaria : Una scossa di Terremoto di intensità moderata, magnitudo 4.2, si è verificata nell'area delle Isole Canarie, a largo del Marocco, nella mattinata odierna. Il sisma, avvenuto alle 6,36 (7.36 ora...

Risultati Eurolega 19ª giornata : il Fenerbahce non lascia scampo al Gran Canaria - sorridono CSKA e Olympiacos : Seconda vittoria consecutiva per il Fenerbahce, che stende a domicilio il Gran Canaria. Barcellona sorpreso dal Maccabi, sorridono CSKA e Olympiacos Il Fenerbahce non conosce ostacoli, i turchi superano a domicilio il Gran Canaria e restano in testa alla classifica di Eurolega dopo la diciannovesima giornata. Spada/LaPresse A Las Palmas finisce con il punteggio di 64-82 a favore degli ospiti, che tengono così a distanza un CSKA Mosca abile ...

Eurolega - Bayern e Panathinaikos ok davanti al proprio pubblico : Buducnost steso dal Gran Canaria : Si è conclusa la dodicesima giornata di Eurolega con le tre partite giocate questa sera: vittorie per Bayern, Pana e Gran Canaria Cala il sipario sulla dodicesima giornata di Eurolega, conclusa con tre vittorie casalinghe ottenute da Bayern Monaco, Panathinaikos e Gran Canaria. I tedeschi non danno scampo allo Zalgiris Kaunas, prevalendo con il punteggio di 88-84. Un successo che permette agli uomini di Radonjic di portarsi ...

Eurolega - Milano cade ancora : Gran Canaria passa al Forum : Brutta sconfitta casalinga per l'Olimpia Milano che, nell'11esima giornata di Eurolega, si arrende agli spagnoli del Gran Canaria 94-86 . Per i biancorossi è il terzo ko di fila in Europa, dopo quelli ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 94-86 con Gran Canaria. Terzo ko consecutivo per l'AX : L' Olimpia Milano perde 94-86 con Gran Canaria nell'11° turno di Eurolega , incassando il Terzo ko consecutivo dopo quelli di Barcellona e Kaunas. La squadra di coach Pianigiani, ancora priva dell'...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano in crisi - arriva la terza sconfitta di fila contro Gran Canaria : terza sconfitta consecutiva e primo vero campanello d’allarme per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione guidata da Simone Pianigiani è caduta in casa contro gli spagnoli del Gran Canaria per 86-94. Dopo una buona partenza, Mike James e compagni hanno subito il rientro degli ospiti che sono riusciti ad allungare con un secondo quarto da 18-28 e hanno conservato il margine nella ripresa. Troppi i punti ...

Eurolega - Gran Canaria passa a Milano : l’Olimpia frena - idem Real e Barcellona - risultati e classifica : Eurolega, cadono le big spagnole Real Madrid e Barcellona, l’Olimpia Milano perde la “battaglia” contro Gran Canaria Eurolega, serata dalle mille emozioni in giro per i campi europei. La gara più interessante è forse stata quella tra lo Zalgiris ed il Real Madrid, con la vittoria lituana 83-75, con un Grigonis mattatore della gara con 19 punti. Ha perso anche il Barcellona, sul parquet del Buducnost 67-64, uno scivolone ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano sotto 63-71 a fine terzo quarto - 19 di James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano sotto 40-48 all’intervallo - varie le difficoltà : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 22-20 Milano nel primo quarto - 6 punti per Mike James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

Basket - Eurolega : Milano-Gran Canaria in diretta : Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il nostro sito o si ...

Diretta Olimpia Milano Gran Canaria/ Risultato live 0-0 - info streaming : palla a due! - Eurolega - - IlSussidiario.net : Diretta Olimpia Milano Gran Canaria, streaming video e tv: al Mediolanum Forum la squadra di Simone Pianigiani spera di riprendere la marcia in Eurolega.

DIRETTA OLIMPIA MILANO Gran CANARIA/ Streaming video e tv : i dati statistici dell'Herbalife - Eurolega - - IlSussidiario.net : DIRETTA OLIMPIA MILANO GRAN CANARIA, Streaming video e tv: al Mediolanum Forum la squadra di Simone Pianigiani spera di riprendere la marcia in Eurolega.

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : match delicatissimo in chiave play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...