Governo | caso Sea Watch alla Corte Ue | corridoio verso Olanda  Di Maio | pronti a

Il Governo : «Sul caso Sea Watch ora decida la Corte europea» Videoscheda : La Capitaneria ha vietato navigazione e sosta per la «salvaguardia di ordine e sanità pubblica». Ma una delegazione Pd è salita sulla nave e denuncia: «Siamo indagati». Il governo: «La giurisdizione appartenga all’Olanda, in quanto paese di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio in acque internazionali»

Sea Watch 3 - Governo : “Caso alla Corte europea - pronti a corridoi umanitari per l’Olanda” : Il Governo fa sapere di essere pronto a mettere a disposizione dei migranti a bordo della Sea Watch 3 corridoi umanitari per arrivare in Olanda. Ora il caso, fa sapere Palazzo Chigi, verrà giudicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: per l'esecutivo la giurisdizione sul caso è dell'Olanda e non dell'Italia.Continua a leggere

Il Governo : «Sul caso Sea Watch adesso decida la Corte europea» Videoscheda : La Capitaneria ha vietato navigazione e sosta per la «salvaguardia di ordine e sanità pubblica». Ma una delegazione Pd è salita sulla nave e denuncia: «Siamo indagati». Il governo: «La giurisdizione appartenga all’Olanda, in quanto paese di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio in acque internazionali»

Salvini e il caso Diciotti - Lega in pressing : "Processare lui è processare il Governo" : processare Salvini equivale a processare il governo: lo dicono i capigruppo della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Un messaggio chiaro ai Cinque Stelle dopo che ieri Luigi Di Maio ha ...

Un nuovo caso internazionale divide il Governo. 'Via dall'Afghanistan' dice la Trenta. I no di Moavero e della Lega : L'annuncio del ministro della Difesa del ritiro completo - entro l'anno - dei nostri militari spiazza il colLega degli Esteri: 'non ne so nulla'. reazioni stizzite del Carroccio: 'è ancora tutto da ...

Caso Diciotti - Lega : "Processare Salvini è processare Governo" - : I capigruppo del Carroccio di Senato e Camera: "Far finire alla sbarra il nostro leader equivale a processare tutto l'esecutivo". Il ministro però tira dritto e ai pentastellati, dopo il via libera ...

Caso Diciotti - la Lega avverte il M5s : "Processare Salvini è processare il Governo" : Il ministro dell'Interno, si legge in una nota, avrebbe agito "nell'esercizio delle sue funzioni, nel pieno rispetto delle leggi e della Costituzione"

Ostaggi della propaganda : Governo senza soluzioni per il caso Sea Watch 3. E pure l'Ue non batte alcun colpo : Stavolta da Bruxelles non è arrivato nemmeno un monito, un suggerimento, una dichiarazione. Niente. Il caso Sea Watch 3, da 4 giorni ferma al largo di Siracusa senza poter sbarcare i suoi 47 migranti soccorsi nel Mediterraneo, rimbalza tra le polemiche del dibattito italiano, gli insulti anche sessisti a Stefania Prestigiacomo di Forza Italia che ieri è salita a bordo della nave della ong olandese insieme a Nicola Fratoianni di ...

Caso Diciotti - Lega : 'Processare Salvini significa processare il Governo' : "processare Salvini significa inequivocabilmente tentare di processare il governo ". Lo hanno detto in una nota i capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, ...

Caso Diciotti - Salvini : 'Non metto in discussione il Governo per me' : Il ministro dell'Interno dice al M5s di decidere in coscienza ma ribadisce: 'Non è normale che venga messo sotto accusa un ministro che ha applicato quanto promesso in campagna elettorale'

Salvini : toghe di sinistra in azione sul caso Diciotti - ma il Governo non cade : 'Sceglierà il Senato sull'evidente invasione di campo di qualche giudice di sinistra che vuol fare politica. Ho il cellulare pieno di messaggi di magistrati, avvocati, giudici e uomini di chiesa ...

Caso trivelle scuote Governo : ministro Costa minaccia dimissioni : A rispondere a stretto giro al ministro Costa il l viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia. Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui visto che ci sono 'atti ...

'Questo è un Governo di 'stagisti'. Di Maio? Caso unico al mondo : è passato da avere zero lavori a 4' : Il sociologo Domenico De Masi, ex punto di riferimento del M5s, critica il governo e il reddito di cittadinanza

De Masi : "Questo è un Governo di "stagisti". Di Maio? Caso unico al mondo : è passato da avere zero lavori a 4" : Il lavoro per come lo conosciamo sparirà entro il 2054: questa è stata la recente previsione fatta da Davide Casaleggio sulle pagine de Il Corriere della Sera. Oggi, dalle pagine de Il Giornale, a commentare quelle parole giunge il sociologo Domenico De Masi - ex punto di riferimento dei pentastellati in tema welfare. De Masi fa ipotesi a più breve termine rispetto a quelle di Casaleggio, al quale lancia anche qualche ...