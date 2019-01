Gorlago | è il giorno del dolore | oggi i funerali di Stefania Crotti

Blastingnews

(Di lunedì 28 gennaio 2019)(Bergamo) è ildel. Il paese si fermerà e darà l'ultimo addio alla 'sua', l'impiegata 42enne uccisa lo scorso 17 gennaio da Chiara Alessandri, 44 anni, ex amante di suo marito Stefano. Un delitto atroce, che ha sconvolto l'intera comunità e ancora presenta alcuni punti oscuri. L'imputata, infatti, ha sempre ribadito che la donna è morta in seguito ad una colluttazione, ma il suo racconto pare non trovare riscontri nella ricostruzione degli inquirenti.Il funeralealle 14,30, nella chiesa parrocchiale San Pancrazio Martire, a, verranno celebrati idi. Il sindaco del piccolo Comune alle porte di Bergamo, Luigi Marcassoli, d'accordo con l'amministrazione comunale ha deciso con un'ordinanza di proclamare il lutto cittadino; le scuole, dunque, resteranno chiuse e le bandiere verranno posizionate a mezz'asta; ...