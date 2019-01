Gomorra 4 | il 29 marzo riparte la serie su Sky Atlantic | sarà composta da dodici episodi

Gomorra 4 dal 29 marzo su Sky Atlantic – Foto e Video : Gomorra 4 (© Serena Petricelli) Capitolo quarto per Gomorra. Venerdì 29 marzo è la data scelta da Sky per il debutto della nuova stagione della serie che segna uno spartiacque rispetto al passato. Gomorra 3 si è chiusa, infatti, con la morte del protagonista Ciro. Il teaser trailer – che potete vedere sotto – riprende proprio da lì dove si era chiusa la precedente annata, da quello scafo al largo del Golfo di Napoli su cui, morto ...

Gomorra 4 riparte il 29 marzo : nel primo trailer Genny Savastano è solo come mai prima : L’attesissima quarta stagione di Gomorra (QUI alcune anticipazioni), la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film, arriva sugli schermi di tutta Italia a partire dal 29 marzo 2019. I nuovi dodici episodi debutteranno su Sky Atlantic, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione, contenute all’interno del primissimo trailer ufficiale, che ...

Ufficiale la data di Gomorra 4 su Sky Atlantic a marzo - nel primo video trailer la solitudine di Genny dopo la morte di Ciro : L'anno nuovo inizia con una certezza sulla data di Gomorra 4 su Sky Atlantic a marzo: l'atteso debutto della quarta stagione della serie ispirata all'omonimo romanzo di Roberto Saviano è fissato per il 29 marzo, con i primi due episodi dei 12 previsti. La produzione originale Sky venduta in decine di paesi all'estero ed acclamata tra le migliori degli ultimi anni anche negli Stati Uniti, torna con l'esordio alla regia di Marco D'Amore, non ...

Gomorra - il 29 marzo arriva la quarta stagione. Ecco il teaser con le prime immagini dei nuovi episodi : Ha finalmente una data l’arrivo su Sky Atlantic, in esclusiva per l’Italia, dell’attesissima quarta stagione di Gomorra, la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film. I nuovi 12 episodi debutteranno il 29 marzo, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione. Il serratissimo teaser riprende proprio da dove si era chiusa la terza stagione ...

