Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni sulle società di uno stretto alleato di Putin

Macron : “Italia merita leader all’altezza”. Di Maio : “Lo decidono gli italiani. Prima di fare la morale - liberi Gli Stati africani” : Le critiche di Luigi Di Maio e Matteo Salvini? “Non hanno alcun interesse. Non risponderò, è la sola cosa che si aspettano. Il popolo italiano merita dei leader all’altezza della sua storia”. Per la Prima volta da quando sono iniziate le tensioni tra Italia e Francia sul tema dei migranti e del ‘franco coloniale’, parla Emmanuel Macron. Parole che provocano la reazione del vicepremier Luigi Di Maio: “Se non ...

Caos Venezuela? Gianni Minà : “Gli Stati Uniti vogliono il petrolio” : Secondo il giornalista conoscitore della situazione politica in America Latina, il Paese sta subendo una prepotenza inaudita “Il Venezuela è in atto da 3-4 anni una violenta pressione, è imbarazzante come non ce ne si accorga. Senza dubbio il Paese sta subendo una prepotenza inaudita con l’appoggio del mondo occidentale sempre pronto a urlare in difesa dei diritti umani ma assolutamente agnostico quando si tratta di dare un giudizio onesto”. E’ ...

F35 - Tofalo aGli Stati Uniti : Governo «perplesso» : A caccia di temi da campagna elettorale? È così che il premier Giuseppe Conte spiegava solo pochi giorni fa alla cancelliera tedesca Angela Merkel questa fase storica calante nei consensi del ...

Venezuela - Ue a Maduro : "Elezioni subito" | Lui : "Sconfiggeremo il golpe deGli Usa" | All'Onu è scontro tra Stati Uniti e Russia : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Venezuela - la Russia accusa Gli Stati Uniti all'Onu : "Un golpe contro Maduro" : Scontro totale tra Stati Uniti e Russia sulla crisi in Venezuela. Scontro che va in scena all'Onu, convocato per la situazione del Paese sudamericano. "L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo. Poniamone fine. Queste le duriss

Venezuela - Ue a Maduro : "Elezioni subito" | Lui : "Sconfiggeremo il golpe deGli Usa" | All'Onu è scontro tra Stati Uniti e Russia : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Che cosa pensa Deutsche Bank di politici e governi populisti neGli Stati Ue : ...sia sul sistema giudiziario sia sulla burocrazia e se esercitato con un atteggiamento responsabile si tratta di un vantaggio che facilita nell'attuare le necessarie riforme strutturali nell'economia. ...

Gli Stati Uniti chiedono al Kosovo di sospendere la tariffa serba - : Gli Stati Uniti hanno esortato il Kosovo venerdì a sospendere immediatamente la tariffa del 100 per cento sulle merci serbe importate, avvertendo che altrimenti avrebbero avuto "conseguenze" nei ...

E’ terminato lo shutdown neGli Stati Uniti d’America : Tregua negli USA. Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il

Torre Annunziata - Droga - arrestati marito e moGlie. Sequestrati oltre 2mila euro : Controlli dei carabinieri a Torre Annunziata, Trecase e Boscotrecase. Impegnato anche il nucleo cinofilo di Sarno. Due le persone arrestate. In totale sono state effettuate 11 perquisizioni ...

Separare Instagram e Whatsapp da FacebooK : una petizione neGli Stati Uniti : Mark Zuckerberg, fondatore di FacebooK (Getty Images) negli Stati Uniti alcune fondazioni stanno chiedendo alla Federal Trade Commission (Ftc), l’autorità in difesa dei consumatori, che FacebooK sia smembrato, separando Instagram e Whatsapp, a seguito delle violazioni della privacy e dei dati degli utenti, che hanno avuto il via con lo scandalo Cambridge Analytica. I rappresentati legali di organizzazioni come Open Market Institute, Color ...

Alessandro Di Battista : "Senza Putin - in Venezuela ci sarebbe già stato l'intervento armato deGli Stati Uniti" : "Comunque la pensiate su Putin dovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale". Lo assicura Alessandro Di Battista che, su Facebook, prende posizione sulla crisi Venezuelana facendo osservare che "senza Putin già ci sarebbe stato un intervento armato Usa, che - annota l'ex parlamentare - non escludo purtroppo ancora del tutto"."Qua non si tratta di stare o non stare con Maduro. ...

MiGliaia di campioni di sangue infetto da Ebola sono stati persi : Centinaia di fiale di sangue contaminato da uno dei virus più letali al mondo sono stati irradiati, per renderli innocui, e successivamente rispediti indietro. Frigoriferi chiusi con un lucchetto Il ...

MotoGP - il numero 69 di Nicky Hayden sarà ritirato ad Austin per il Gran Premio deGli Stati Uniti : "Iniziando a correre sulle piste infangate, Hayden ha raggiunto la vetta massima dello sport che amava, grazie a una fusione tra etica lavorativa, umiltà e talento che lo hanno portato a eccellere ...