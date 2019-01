Giorno della Candelora 2019 | “Se nevica o se plora dell’inverno siamo fora” | ecco i

L'autopsia di Julen : il bambino è morto il Giorno della caduta : Oggi si sono tenuti i funerali a Totalan di Julen Rosello, il bambino caduto nel pozzo il 13 gennaio nei pressi di Malaga. Dopo 13 giorni è stato recuperato il cadavere del bambino, 13 giorni di attesa e speranza per i genitori e per il mondo intero. Le esequie si sono tenute al cimitero di El Palo, la sepoltura è avvenuta alle 13.30 preceduta dalla cerimonia religiosa. L'autopsia avvenuta nel giorno stesso del ritrovamento del corpicino senza ...

Di Maio scrive un messaggio sul Giorno della Memoria - i follower : "Ipocrita!" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio oggi, a ora di pranzo, ha pubblicato sui suoi account social un messaggio per celebrare il Giorno della Memoria. Il capo politico del MoVimento 5 Stelle ha scritto:"Oggi è una giornata importante in cui dedicarsi alla Memoria, ma dobbiamo ricordare tutti i giorni. Non dimenticare è un dovere, un monito per tutti noi. Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi che sono il ...

Il Giorno della Memoria di Che Tempo Che Fa inizia dalla Sea Watch e Castelnuovo di Porto : La Giornata della Memoria 2019 di Che Tempo Che Fa unisce i fili del passato e del presente, con le storie conTemporanee della Sea Watch e dei CARA sgombrati e il ricordo delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute ai campi di concentramento e sterminio.prosegui la letturaIl Giorno della Memoria di Che Tempo Che Fa inizia dalla Sea Watch e Castelnuovo di Porto pubblicato su TVBlog.it 27 gennaio 2019 21:21.

Calabria celebra Giorno della Memoria : ANSA, - REGGIO Calabria, 27 GEN - Cartelli fotografici turistici sono stati installati, per iniziativa della Regione Calabria e dell'Anas, in prossimità dello svincolo di Tarsia dell'autostrada A2 "...

'Giorno della Memoria - vaccino periodico contro odio e rifiuto della diversità' : D'accordo Leonardo Filippone, dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale , che ha poi sottolineato come il mondo della scuola sia stato uno dei primi su cui le leggi razziali hanno impattato. ...

Domenica In - orrore contro Mara Venier : "Ti devi vergognare - proprio nel Giorno della memoria..." : Tutta colpa di Matteo Salvini. O meglio, del fatto di aver speso parole positive sul ministro dell'Interno e sulle sue politiche per gestire l'emergenza immigrazione. Nel mirino ci è finita Mara Venier, che ha parlato del leghista in settimana. E poco prima della diretta di Domenica In - spostata di

Giorno della memoria - le iniziative nelle principali città per non dimenticare chi venne ucciso dalle leggi razziali : A Roma più di 170 gli appuntamenti. Tra questi, alle 14, alla Casina dei Vallati si inaugura la mostra 'La diplomazia italiana di fronte alla persecuzione degli ebrei 1938-1943'. Al Palazzo delle ...

Giorno della memoria : a Roma Raggi mostra 'testimoni dei testimoni' : 'Il racconto diretto di chi ha vissuto la Shoah non puo' andare perso, va trasmesso alle generazioni future. Perche' la memoria accresce la consapevolezza, genera il futuro. Questo e' il senso ...

Reggio Emilia. La Provincia celebra il Giorno della Memoria : Anche a Reggio Emilia, con una serie di iniziative, si è celebrato oggi il Giorno della Memoria. Alle 10.30, nella

Spagna - oggi i funerali di Julen : il bimbo è morto lo stesso Giorno della caduta nel pozzo - 3 giorni di lutto a Malaga : Spagna in lutto in seguito al ritrovamento del piccolo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo per oltre 70 metri il 13 gennaio e recuperato senza vita nella notte tra venerdì e sabato. I funerali saranno celebrati oggi al cimitero di Malaga. Nella città spagnola sono stati proclamati tre giorni di lutto. La bara del bimbo è stata trasferita ieri sera nel cimitero di El Palo dopo l’autopsia. L’esame ha evidenziato che Julen è ...

Julen - l'autopsia rivela un trauma cranico : «E' morto il Giorno stesso della caduta» : Il piccolo Julen è morto lo stesso giorno in cui è caduto nel pozzo. Questo è quanto mostrerebbe l'autopsia effettuata sul corpicino del bambino precipitato in un pozzo...

Giorno della memoria - il messaggio del presidente del Consiglio regionale : Gli anticorpi dell'esperienza storica, dell'arte, della poesia, della filosofia, della psicanalisi, della scienza, che pure erano così diffusi in Germania, non seppero reagire a quel poderoso attacco ...

Spagna - oggi i funerali di Julen : “Il bimbo è morto il Giorno stesso della caduta nel pozzo” : Si terranno oggi, domenica 27 gennaio, nel cimitero di El Palo i funerali di Julen Rosello, il bimbo di 2 anni morto dopo essere caduto in un pozzo nelle campagne di Totalan, a Malaga, dove sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino. Intanto è in corso un'indagine della magistratura per stabilire le esatte circostanze della tragedia.Continua a leggere

Julen Roselló - il bambino di due anni caduto nel pozzo vicino a Málaga - potrebbe essere morto il Giorno stesso della caduta : Secondo le prime ipotesi fatte dagli investigatori spagnoli, Julen Roselló, il bambino di due anni che due settimane fa cadde in un pozzo a Totalán, in provincia di Málaga, e il cui corpo è stato ritrovato ieri a 71 metri