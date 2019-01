Gelo estremo negli USA

retemeteoamatori

(Di martedì 29 gennaio 2019) Ebbene si cari amiciUSA ma anche in buona parte dell’America settentrionale stanno per sperimentare un freddo da record. Infatti grazia allo stratwarming (riscaldamento anomalo della stratosfera al Polo nord) uno dei due lobi del vortice polare andrà dritto sulla testa degli americani.pressione al suolo per Mercoledì 30 Gennaio Il picco di questa ondata diche sta gia’ interessando il Canada e gli USA centro-orientali sarà Mercoledì con l’entrata di -40°C a 1550m valore che in occasioni molto rare possono scendere a latitudini così basse. Nel Canada piu’ colpito da questa fase gelida potrebbero raggiungersi fin -60°C in pianura.Le temperature potrebbero raggiungere nel nord degli USA valor fin -35°C in pianura. Copiose le nevicate sui grandi laghi. L’aria polare raggiunto il Midweast raggiungerà Giovedì New York con valori minimi ...