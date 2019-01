Gas radon al Tribunale di Isernia | livelli superiori al limite | il 30 gennaio una

Paura per Maradona - ricoverato per un’emorragia Gastrica! Diego rassicura : “grazie a tutti - ora sto bene” : Per fortuna solo tanta Paura per Diego Armando Maradona, ricoverato nella giornata di ieri per un’emorragia gastrica: El Pibe de Oro rassicura i fan dai social Tanta Paura per Diego Armando Maradona che nella giornata di ieri è stato ricoverato in una clica di Buenos Aires per un’emorragia gastrica. La notizia è subito diventata virale e i tanti fan che, ancora oggi, seguono El Pibe de Oro si sono subito in allarme. Il problema ...

