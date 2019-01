Freestyle | Mondiali 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Freestyle – Deromedis si distingue in Coppa Europa in vista dei Mondiali : Deromedis è dodicesimo nello skicross di Coppa Europa a Lenk: prova incoraggiante in vista dei Mondiali Altro buon piazzamento per il giovanissimo Simone Deromedis in Coppa Europa. Nella gara di skicross disputata a Lenk, in Svizzera, l’azzurro ha chiuso in dodicesima posizione dopo i settimi posti consecutivi centrati la settimana scorsa in Val Thorens. Il 18enne dello Sci Club Anaune si conferma così tra i migliori nel circuito, ...