Fortnite | sembra che il misterioso prigioniero di Picco Polare si stia per svegliare

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Qualche tempo fa i giocatori dihanno scovato uncongelato nei sotterranei di. Ora parte del ghiaccio si è sciolto, portando alla luce un braccio del malcapitato.Come riportaIntel,che ilsi libererà completamente tra non molto, considerando la velocità con il quale il ghiaccio si sta sciogliendo. Grazie al braccio che emerge dal blocco di ghiacciato possiamo comunque farci un'idea su cosa ci aspetta, l'arto in questioneessere fatto in pietra, con alcune incisioni sulla mano e spuntoni sulla spalla. Grazie ai dataminer sappiamo che tale skin è stata denominata "Penguin", molto probabilmente un nome usato per preservare la vera identità della creatura.Al momento non si sa nulla del, alcuni hanno teorizzato che potrebbe essere stato imprigionato dallo stesso Re dei Ghiacci e che ...