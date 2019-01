Formula 1 | Rosberg | ' Vettel dovrà gestire meglio pressione Arrivo Leclerc nuova sfida

F1 - Nico Rosberg avverte Mick Schumacher : “Non sarà facile gestire tutta la pressione in Formula Uno” : Se porti un cognome come Schumacher, ovviamente, non puoi certo passare inosservato. Se poi, sin da bambino, decidi di seguire le orme del tuo illustre padre, 7 volte campione del mondo in Formula Uno, il nome Mick Schumacher non può che finire sulla bocca di tutti, soprattutto ora che, visti i risultati ottenuti, le porte della massima categoria del motorsport non sono affatto lontane. Il giovane pilota classe 1999, campione in carica della F3 ...