Forex | dollaro in pausa guarda alla Federal Reserve

Forex dollaro 2019 - tutte le previsioni dei cambi per i prossimi mesi " Lombard Odier : ... il 15% in base alle stime di Lombard Odier , e delle probabili modifiche aggressive, di scarsa entità, a livello di comunicazione della politica monetaria della Bank of Japan, che potrebbero variare ...

Previsioni EUR/USD Forex 2019 : dollaro ribassista contro euro per Lombard Odier : Una condizione che in termini assoluti non determina necessariamente un fattore sfavorevole per il dollaro, ma che viene calato in un contesto in cui l'economia USA dovrà affrontare un problema di ...