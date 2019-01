Forchielli a una precaria | ' Hai studiato Scienze Politiche? Resti a casa' VIDEO

Blastingnews

: @Forchielli @Scacciavillani Siete straordinari. Non é da tutti trattare temi complessi in modo chiaro e riuscendo a… - AimArches : @Forchielli @Scacciavillani Siete straordinari. Non é da tutti trattare temi complessi in modo chiaro e riuscendo a… - Fabrizio_Elia : Sono in attesa di una consulenza di Toninelli che ha già interpellato un tale Tolomeo, un geografo! Ci sono quasi. - LucioMM1 : @Eracolatore @raf_corsini @adamoprogresso @Forchielli @Milestemplaris @lubenasich Non quello di studiare una materi… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Il reddito di cittadinanza è una misura proposta dal Governo per dare, nelle intenzioni dell'esecutivo stesso, speranza a tanti giovani che oggi le hanno perse. E' indirizzata a diversi tipi cittadini che sono senza lavoro per vari motivi: da quelli più istruiti a quelli che necessitano di un processo di formazione per essere inseriti o reinseriti all'interno del mercato lavorativo. Il reddito di cittadinanza è criticato da molti, fra cui il giornalista, scrittore e imprenditore Alberto, che ha espresso a chiare lettere il proprio dissenso verso il provvedimento ed è stato protagonista di un battibecco con Francesca Sardella, giovanelaureata ine con un curriculum di tutto rispetto. Il vibrante scambio di opinioni è avvenuto nella trasmissione Non è l'Arena, condotta da Massimo Giletti.invita i giovani a darsi da fare, ...