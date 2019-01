First Capital continua l' acquisto di azioni proprie

First Capital continua il programma di buy-back : First Capital , tra il 14 ed il 18 gennaio 2019 inclusi, ha acquistato 520 azioni proprie pari allo 0,020% dell'attuale Capitale sociale ad un prezzo medio di 9,800 euro per azione al lordo delle ...

First Capital prosegue il programma di buy-back : First Capital , nel periodo compreso tra il 10 ed il 14 dicembre 2018 inclusi, ha acquistato 780 azioni proprie , pari allo 0,031% dell'attuale Capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 9,850 ...

First Capital acquista altre azioni proprie : First Capital , nel periodo compreso tra il 3 e il 7 dicembre 2018 inclusi, ha acquistato 1.820 azioni proprie , pari allo 0,071% dell'attuale Capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 9,900 ...