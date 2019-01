Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Isola dei famosi 2019 - diretta prima puntata : Filippo Nardi cede il ruolo da inviato a Alvin : La quattordicesima edizione dell ' è iniziata . Su la diretta minuto per minuto della puntata condotta da Alessia Marcuzzi . I naufraghi vip in gara sono: Kaspar Capparoni, Marina La Rosa, Marco ...

Isola dei famosi 2019 - diretta prima puntata : i naufraghi sbarcano - ad accoglierli Filippo Nardi : La quattordicesima edizione dell'Isola Dei famosi 2019 è iniziata. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della 14ma puntata condotta da Alessia Marcuzzi. I naufraghi vip in...

L'Isola Dei Famosi : Filippo Nardi non sarà l'inviato del reality - al suo posto Alvin : Mancano pochi giorni allo start ufficiale de L'Isola Dei Famosi, il reality-show che nel 2019 giunge alla sua quattordicesima edizione consecutiva, e intanto sembra già che non si parli d'altro. In un videomessaggio registrato dai public-figure Alessia Marcuzzi, Filippo Nardi e Alvin, è stato anticipato che a vestire i panni di inviato speciale del reality-show honduregno non sarà l'ormai ex-naufrago Filippo Nardi, bensì tornerà in Honduras per ...

Isola Dei Famosi - inviato ufficiale non è Filippo Nardi : colpo di scena : Isola Dei Famosi news, colpo di scena: l’inviato ufficiale non sarà Filippo Nardi. Poi la novità del ‘Cocco d’oro’ L’Isola dei Famosi è pronta a sbarcare su Canale 5 con la nuova edizione. Il 24 gennaio 2019, data della prima puntata, è ormai alle porte. Oggi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del reality […] L'articolo Isola Dei Famosi, inviato ufficiale non è Filippo Nardi: colpo di scena ...

L'Isola dei famosi : dubbi su Jeremias Rodriguez - l'inviato potrebbe essere Filippo Nardi : Il conto alla rovescia per l'edizione 2019 de L'Isola dei famosi è ufficialmente iniziato. Giovedì 24 gennaio, infatti, i naufraghi sbarcheranno nelL'Isola in cui si metteranno alla prova per i mesi successivi, nella speranza di aggiudicarsi l'ambita vittoria nel reality show. Al timone del programma ci sarà per la quinta volta consecutiva Alessia Marcuzzi, che avrà il difficile compito di far dimenticare ai telespettatori le polemiche dello ...

Isola dei Famosi : Francesca Cipriani inviata al posto di Filippo Nardi? : Filippo Nardi non sarà l’inviato de L’Isola. Al suo posto Francesca Cipriani? Giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 torna la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Tutti i naufraghi sono già sbarcati in Honduras, ma c’è un mistero che aleggia nell’aria: Filippo Nardi non sarà l’inviato? Secondo TvBlog, nel corso della prima puntata, l’ex naufrago lascerà il posto ad Alvin, che da concorrente ...

L'Isola dei Famosi : Filippo Nardi non sarebbe il vero inviato - Alvin in incognito (RUMORS) : C'è ancora un alone di mistero attorno all'inviato delL'Isola dei Famosi 2019: nonostante gli addetti ai lavori abbiano confermato che sarà Filippo Nardi il corrispondente dall'Honduras, alcuni blog sostengono che non è così. Tvblog, in particolare, fa sapere che l'ex gieffino lascerà il posto ad Alvin già durante la prima puntata e che quest'ultimo sarà sostituito da un vip tra Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Isola 2019: Alvin 'finto' ...