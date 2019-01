Filippine | bombe Isis nella cattedrale cattolica | 27 morti Ultime notizie | il Papa | ' Dio

Filippine - l’Isis rivendica un attentato in cattedrale a Jolo. Due bombe durante la messa - 20 morti : Una strage di cattolici sull'isola di Jolo, nel sud delle Filippine, dove una chiesa e' stata bersagliata da due bombe: la prima durante la messa per colpire i fedeli e la seconda poco dopo per uccidere i soccorritori. Il bilancio, 20 morti (15 civili e 5 soldati) e oltre ottanta feriti. L'Isis ha rivendicato il duplice attentato, parlando di due kamikaze che avrebbero causato 40 morti, un bilancio doppio rispetto a quello comunicato dalle ...

