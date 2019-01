Festival di Sanremo | arriva Serena Rossi con Baglioni

Festival di Sanremo - premio alla carriera a Pino Daniele a quattro anni dalla morte : Il Comune di Sanremo, in accordo con il direttore artistico Claudio Baglioni, ha deciso di attribuire a Pino Daniele il premio alla carriera Città di Sanremo a quattro anni dalla tragica e...

Peppino Di Capri : "Premio alla Carriera per Pino Daniele a Sanremo? Spettava a me : io al Festival 15 volte - lui fu solo ospite" : PepPino Di Capri ha qualcosa da eccepire sul Premio alla Carriera che verrà conferito a Pino Daniele, scomparso quattro anni fa, durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo.È tutto ben fatto. Ma avrebbero potuto dare il Premio alla Memoria a Pino e quello alla Carriera a PepPino. Senza nulla togliere alla grandezza di Pino Daniele, se ben mi ricordo era stato a Sanremo solo come ospite, non in gara. Io ci sono andato ben 15 ...

Al Festival di Sanremo premio alla carriera a Pino Daniele : In accordo con il direttore artistico Claudio Baglioni, il Comune di Sanremo ha deciso di attribuire a Pino Daniele il

Sanremo 2019 : Serena Rossi al Festival : Io Sono Mia: Serena Rossi interpreta Mia Martini a Sanremo La rosa di ospiti, musicali e non, che presenzieranno al Festival di Sanremo 2019, in onda su Rai 1 da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019, sta pian piano prendendo forma. Tra i nomi del mondo della recitazione a calcare il palco dell’Ariston, secondo quanto riporta Adnkronos, Serena Rossi. In attesa di vederla nei panni di Mia Martini con Io sono Mia, biopic sulla cantante che ...

Sanremo 2019 testi di tutte le canzoni dei Big gara al Festival : Sanremo 2019 testi. Dal 5 al 9 febbraio si terrà il 69° Festival della Canzone Italiana, la competizione canora più attesa dell’anno che vedrà alla conduzione Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo In gara sono stati selezionati 24 Big, tra cui le due Nuove Proposte selezionati durante le serate di Sanremo Giovani a dicembre. Gli artisti si sfideranno quindi nelle canoniche cinque serate di ...

Una nuova Rosalba in città - l’album di Arisa in uscita con il Festival di Sanremo : Una nuova Rosalba in città è il titolo del nuovo album di inediti di Arisa in uscita l'8 febbraio, in occasione della partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo. Nel disco ci saranno 12 canzoni tra le quali la title-track, Una nuova Rosalba in città, e il brano sanremese dal titolo Mi sento bene, un inno al suo stato d'animo. Il brano di Sanremo e il titolo del disco suggeriscono un cambiamento in Arisa, il cui nome all'anagrafe è ...

Un attore verso la co-conduzione del Festival di Sanremo 2019 con Claudio Bisio e Virginia Raffaele : Si vocifera da un po' ma solo nelle ultime ore c'è stato un rincorrersi di nuove voci a proposito dell'ultimo co-conduttore del Festival di Sanremo 2019. Sul palco, con Claudio Bisio e Virginia Raffaele, ci potrebbe essere un noto attore italiano e il nome che emerge con prepotenza in rete è quello di Claudio Santamaria. Sappiamo già che al fianco di Claudio Baglioni ci sarà la coppia formata da Virginia Raffaele e da Claudio Bisio, ...

È successo in TV – 28 gennaio 1955 : il primo Festival di Sanremo in TV (VIDEO) : Occhio al calendario, con oggi mancano esattamente 8 giorni all'inizio all'inizio del Festival per eccellenza. Il nostro appuntamento giornaliero con gli eventi e le curiosità del passato in tv da oggi e per i prossimi giorni riprenderà i ricordi del Festival della Canzone Italiana ed alcune delle scorse 68 edizioni, il tutto passo dopo passo tra curiosità, canzoni e protagonisti. Oggi iniziamo chiaramente dalla 'prima volta' della TV a ...

Einar Ortiz - ecco il look per Sanremo 2019 : l’ex di Amici si prepara al Festival : Einar Ortiz a Sanremo 2019, il cantante scegli il look per il Festival Einar Ortiz è uno dei cantanti di Sanremo 2019 e, come ogni bel cantante che si rispetti, necessita di arrivare esteticamente pronto sul palco dell’Ariston. Il Festival in effetti è una vetrina importantissima e il look può fare molto, per quanto poi […] L'articolo Einar Ortiz, ecco il look per Sanremo 2019: l’ex di Amici si prepara al Festival proviene da ...

Anticipazioni Festival di Sanremo - svelati alcuni ospiti : Alessandra Amoroso e Venditti : Mancano ormai pochissimi giorni al debutto del Festival di Sanremo. In questi giorni il direttore artistico Claudio Baglioni e i suoi collaboratori sono al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le novità di questa 69esima edizione della kermesse musicale, ormai diventata un appuntamento storico per il nostro Paese. Tanti gli ospiti che sono già stati annunciati, pronti a calcare il palco del'Ariston nel corso delle cinque serate dedicate ...

Sanremo 2019 - Alessandra Amoroso ospite del Festival : l’annuncio (con dedica) : La cantante ha ufficializzato la sua presenza sul palco dell'Ariston con un post su Instagram dedicato alla donna che l'ha...

Sanremo Story Contest - il Cervellone Champions quiz lancia una nuova sfida dedicata al Festival : I Contest tematici dedicati a sport, cinema, cartoni animati, serie-tv e spettacolo, tra cui Sanremo Story, fanno parte della piattaforma esclusiva e crossmediale WiContest, ideata da Planet ...

Arisa super sexy su Instagram : ecco come si prepara al Festival di Sanremo : Tra i Big che vedremo in gara al Festival di Sanremo, che comincerà il prossimo 5 febbraio, ci sarà anche Arisa. Per la cantante è la quinta volta sul palco dell’Ariston: nel 2009 ha presentato il brano “Sincerità“, con il quale ha vinto nella sezione Nuove Proposte. L’anno seguente Arisa ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo nella categoria Big, presentando la canzone “Ma l’amore no“. Dopo due anni l’artista è ancora in gara ma ...

Anche Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2019 : i nuovi ospiti confermati : Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2019: la cantante salentina si aggiunge all'elenco degli ospiti italiani in programma per l'edizione numero 69 del Festival. Ancora non è noto quando si esibirà, in una delle cinque serate della kermesse canora comprese tra martedì 5 e sabato 9 febbraio 2019, ma è ufficialmente confermata la sua presenza già ampiamente vociferata nelle scorse settimane. Nel Festival tutto italiano di Claudio Baglioni ...