Festa degli innamorati 2019 | data | storia e perché si celebra

(Di lunedì 28 gennaio 2019)siE’ importante conoscere la tradizione e il motivo per il quale il 14 Febbraio si festeggia la. I Romanivano un rito di fertilità in cui invocavano una divinità, Lupercus. Durante questi festeggiamenti i nomiuomini e delle donne venivano messi dentro un’urna dalla quale un bambino estraeva a coppie i nomi di coloro che avrebbero dovuto vivere in intimità per un anno.: le origini cattoliche Non tutti amavano ladi Lupercus e allora la Chiesa – considerando immorale la tradizione romana – trovò un Santoche potesse sostituire Lupercus. Il Santo è quindi San Valentino di Terni, vissuto tra il 176 e il 273 circa, il quale fu un vescovo romano e un martire. Si racconta che San Valentino nasce in una famiglia ...