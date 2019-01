Ferrari | a Maranello è in atto una rivoluzione

LaFerrari : ecco un bodykit ideato da RevoZport per la potente hypercar di Maranello : ... inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in provincia di Foggia. Attualmente collabora con diversi siti Web e gestisce un blog personale. Nel tempo libero, ...

Nuovo colpo di scena in casa Ferrari - prosegue la ristrutturazione del Cavallino : un altro fedelissimo lascia Maranello : Nuovi cambiamenti in casa Ferrari dopo l’arrivo di Mattia Binotto sul ponte di comando, prosegue la ristrutturazione dell’organigramma del Cavallino Dalla scorsa stagione sportiva molte cose sono cambiate a Maranello, a partire dal capo della Gestione Sportiva. Salutato Maurizio Arrivabene, sul ponte di comando è salito Mattia Binotto, diventato ufficialmente team principal ormai da qualche settimana. LaPresse/Photo4 L’ex ...

Mick Schumacher a Maranello : il benvenuto della Ferrari : Il sogno è diventato realtà da pochi giorni e la Ferrari ha voluto dare il benvenuto a Mick Schumacher , entrato a far parte della Ferrari Driver Academy, il programma dedicato ai giovani piloti di ...

Ferrari - Mick Schumacher sbarca a Maranello : Mick Schumacher è sbarcato a Maranello direttamente da Città del Messico dove ha corso la Race of Champions. Primo giorno di lavoro del 2019 per la Ferrari Driver Academy , il programma dedicato a ...

Mick Schumacher ha firmato con la Ferrari Driver Academy. Il figlio del Kaiser entra nella famiglia di Maranello : Mick Schumacher ha ufficialmente firmato con la Ferrari Driver Academy. Il figlio del Kaiser ha siglato l’accordo con il Cavallino Rampante che dunque si assicura le prestazioni del giovane fenomeno tedesco, 19enne di bellissime speranze che l’hanno scorso ha vinto il Campionato Europeo di Formula 3 e che quest’anno si cimenterà con la Formula 2 sempre al volante della Prema. La scuderia di Maranello ha comunicato tramite una ...

F1 – La Ferrari 2019 prende forma : omologato il nuovo telaio della 670 - segnali positivi da Maranello : Notizie positive da casa Ferrari: omologato il nuovo telaio della monoposto siglata 670 La stagione 2019 di F1 si avvicina sempre più: a marzo i piloti torneranno in pista per un nuovo appassionante Mondiale. In attesa dell’esordio stagionale tutti gli appassionati potranno avere un piccolo assaggio del nuovo Campionato con le presentazioni ufficiali dei team ed i test invernali. Il 15 febbraio sarà il turno della Ferrari, che ...

"La signora delle camelie" all'Auditorium Enzo Ferrari di Maranello : L'adattamento e la regia sono affidate a Matteo Tarasco già affermatosi con spettacoli diretti e commissionati da: I.N.D.A. Istituto Nazionale Dramma Antico la messa in scena integrale dell'Odissea ...

F1 - nuovo arrivo a Maranello : primo giorno in fabbrica per un nuovo pilota della Ferrari : Nella giornata di ieri, passata alla storia per l’avvicendamento tra Arrivabene e Binotto, la Ferrari ha accolto in fabbrica a Maranello la new entry Wehrlein Giornata particolare in casa Ferrari quella di ieri, nel corso della quale Mattia Binotto è diventato il nuovo team principal del Cavallino prendendo il posto di Maurizio Arrivabene. LaPresse/Photo4 Questo avvicendamento, che ha monopolizzato la stampa sportiva, non è stato ...

Ferrari - Arrivabene e il bilancio dei 4 anni a Maranello. Ricostruzione e ipotesi del mancato rinnovo : 14 vittorie 61 podi 12 pole , questo il bottino in quattro stagioni da team principal di Maurizio Arrivabene . Jean Todt nelle sue prime quattro stagioni aveva fatto peggio con 10 vittorie e 44 podi ...

Ferrari 250 GTO : la storica vettura di Maranello adesso vale più dell'oro :

Ferrari 250 GT Drogo ipotizzata in chiave moderna su base 550 Maranello :

VIDEO Michael Schumacher - la mostra fotografica inaugurata al Museo Ferrari di Maranello. Che brividi per i 50 anni : Il 3 gennaio al Museo Ferrari di Maranello è stata inaugurata la mostra fotografica Michael 50, in occasione del cinquantesimo compleanno di Michael Schumacher. Un’esposizione che ripercorre con scatti celebri la carriera del sette volte campione del mondo di Formula Uno, che continua a lottare in seguito al terribile incidente sugli sci avvenuto cinque anni fa. Un’esperienza unica, che permette agli appassionati di rivivere i magici trionfi di ...

Ferrari e Mercedes si contendono Mick Schumacher? La sfida per il figlio d’arte che preferisce Maranello : Ferrari e Mercedes si stanno contendendo Mick Schumacher. Le due grandi scuderie, infatti, starebbero duellando per assicurarsi le prestazioni del figlio d’arte che quest’anno ha vinto il Campionato Europeo di Formula 3 e che il prossimo anno correrà in F2. Si tratterebbe di una contesa non pianificata fino a qualche settimana fa ma il rendimento eccezionale del giovane tedesco ha messo sull’attenti i due team più ...