Fabrizio Corona | «Ho avuto amanti famose» Dalla pornostar alle influencer | ecco chi sono

Fabrizio Coronao : «Ho avuto amanti famose». Dalla pornostar alle influencer - ecco chi sono : Fabrizio Corona e le sue amanti famose: l?ex paparazzo dei vip, nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente - in libreria da pochi giorni - ha rivelato i nomi di alcuni dei suoi flirt con...

Fabrizio Corona nel suo libro : «Ho avuto amanti famose». Dalla pornostar alle influencer - ecco chi sono : Fabrizio Corona e le sue amanti famose: l?ex paparazzo dei vip, nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente - in libreria da pochi giorni - ha rivelato i nomi di alcuni dei suoi flirt con...

Fabrizio Corona : “La mia migliore amica mi portava in comunità ragazze per fare sesso. Così ho conosciuto Le Donatella” : La storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi è finita da un pezzo ma solo ora escono alcuni particolari sul loro primo incontro, fino a oggi rimasti segreti. A svelarli è lo stesso Corona nel suo libro “Non mi avete fatto niente”: “Il magistrato mi ha dato la possibilità di ricevere persone in comunità e qui entra in gioco quella che per sedici anni è stata la mia migliore amica“, si legge. “Lei mi porta una ...

Mattino 5 Fabrizio Corona parla di Stefano De Martino e Belen : Ospite da Federica Panicucci Fabrizio Corona racconta:”Belen è l’ultima donna che ha amato”, e incalzato dalle domande della conduttrice spiega: “Se si fidanzasse con me sarebbe una pazza totale. Lei è tormentata come me… Io sono in un periodo particolare della mia vita e lei pure…”. E su un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano De Martino, replica: “La famiglia è la cosa più importante di tutte… se ce ...

Mattino 5 - Fabrizio Corona su Belen Rodriguez : "La sua vita? Deve risolvere un grosso problema" : Al centro delle attenzioni di Fabrizio Corona continua ad esserci Belen Rodriguez, sulla quale ha speso parole toccanti e appassionate nel suo libro, Non mi avete fatto niente. Una sorta di appello a tornare con lei. E Corona è tornato a parlare dell'argentina negli studi di Mattino Cinque, di Feder

Mattino 5 - Fabrizio Corona su Belen Rodriguez : 'La sua vita? Deve risolvere un grosso problema' : Al centro delle attenzioni di Fabrizio Corona continua ad esserci Belen Rodriguez , sulla quale ha speso parole toccanti e appassionate nel suo libro, Non mi avete fatto niente . Una sorta di appello ...

Fabrizio Corona dice De Martino e Belen insieme io sarei felice : Fabrizio Corona parla dei suoi amori a Federica Panicucci a “Mattino Cinque”. Belen è l’ultima donna che ha amato, e incalzato dalle domande della conduttrice spiega: “Se si fidanzasse con me sarebbe una pazza totale. Lei è tormentata come me… Io sono in un periodo particolare della mia vita e lei pure…”. E su un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano De Martino, replica: “La famiglia è la cosa più importante di ...

Fabrizio Corona su Canale 5 : 'Andrea Iannone è ossessionato da Belen - deve andare avanti' : È un Fabrizio Corona senza filtri quello che si è raccontato a Mattino 5 il 28 gennaio: oltre a promuovere il suo nuovo libro, l'ex re dei paparazzi ha detto la sua su alcuni gossip del momento. A Federica Panicucci che gli chiedeva un parere sugli uomini che ruotano attorno a Belen Rodriguez in questo periodo, l'imprenditore ha detto che spera in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino ed ha consigliato ad Andrea Iannone di voltare ...

Fabrizio Corona fa una nuova rivelazione : “Ecco i nomi delle mie amanti famose”.Leggi per saperne di più : Fabrizio Corona torna di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. E, ancora una volta, per rilasciare dichiarazioni a proposito della sua vita sotto le lenzuola. Dopo aver ammesso di fare uso di viagra, l’ex re dei... L'articolo Fabrizio Corona fa una nuova rivelazione: “Ecco i nomi delle mie amanti famose”.Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : Fabrizio Corona favorevole al ritorno di fiamma : Nonostante continui a dichiararsi ancora innamorato di Belen Rodriguez, Fabrizio Corona le augura di riunire la famiglia che aveva messo su con Stefano De Martino. Nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Mattino 5 il 28 gennaio, l'ex re dei paparazzi ha commentato in modo inaspettato il gossip che vorrebbe la sua ex fidanzata di nuovo vicina al ballerino di Amici, per il quale il 45enne ha speso belle parole tra la perplessità di tutti i ...

Belen e Stefano di nuovo insieme? Fabrizio Corona : “La famiglia prima di tutto” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fan in delirio: la reazione di Fabrizio Corona Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? I fan della coppia sperano in un loro ritorno, soprattutto dopo l’ultimo messaggio della showgirl. Scendendo nel dettaglio, a Radio 105 l’argentina si è messa in contatto telefonico con il ballerino e […] L'articolo Belen e Stefano di nuovo insieme? Fabrizio Corona: “La famiglia ...

Fabrizio Corona vuole tornare con Belen? La confessione a Mattino 5 : Fabrizio Corona ammette di aver provato a baciare Belen Rodriguez In vena di confidenze a Mattino 5, Fabrizio Corona ha parlato del suo nuovo libro, facendo una serie di rivelazioni sulla sua vita privata a Federica Panicucci. Nonostante la storia con Silvia Provvedi, la breve frequentazione con Zoe Cristofoli e Asia Argento, e la numerose avventure di una notte, il re dei paparazzi continuerebbe ad avere nel cuore Belen Rodriguez. Fabrizio ...

Fabrizio Corona - 'ecco la lista delle mia amanti vip'. Nomi clamorosi - c'entra anche il Berluschino : Fabrizio Corona non smette di sorprendere. Dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente emergono altri dettagli sconvolgenti, come quelli sulle amanti che l'ex re dei paparazzi ha avuto ...

Fabrizio Corona - "ecco la lista delle mia amanti vip". Nomi clamorosi - c'entra anche il Berluschino : Fabrizio Corona non smette di sorprendere. Dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente emergono altri dettagli sconvolgenti, come quelli sulle amanti che l’ex re dei paparazzi ha avuto durante la storia con Silvia Provvedi. A Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, Fabrizio ha confermat