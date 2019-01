Fabrizio Corona - "ecco la lista delle mia amanti vip". Nomi clamorosi - c'entra anche il Berluschino : Fabrizio Corona non smette di sorprendere. Dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente emergono altri dettagli sconvolgenti, come quelli sulle amanti che l’ex re dei paparazzi ha avuto durante la storia con Silvia Provvedi. A Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, Fabrizio ha confermat

Fabrizio Corona a Mattino Cinque : "Andrea Iannone ossessionato da Belen. Io la amerò sempre" - poi serio parla di sé : Intervistato a Mattino Cinque, Fabrizio Corona, su richiesta della conduttrice Federica Panicucci, torna a parlare di Belen."No, ti prego, non voglio parlar di queste cose" ride Corona, ma poi prosegue, e lo fa spiegando alcune dichiarazioni tratte dal suo nuovo libro Non mi avete fatto niente riferite a due degli amori storici di Belen: Andrea Iannone e Stefano De Martino.prosegui la letturaFabrizio Corona a Mattino Cinque: "Andrea ...

Fabrizio Corona con Nina Moric e il figlio Carlos : «Tutto si ferma davanti alla famiglia» : Fabrizio Corona partecipa ad un evento in palestra con la sua famiglia. L'ex 'fotografo dei vip', infatti, è stato tra gli ospiti di onore di un evento insieme all'ex moglie,...

Fabrizio Corona con Nina Moric e il figlio Carlos : «Tutto si ferma davanti alla famiglia» : Fabrizio Corona partecipa ad un evento in palestra con la sua famiglia. L'ex 'fotografo dei vip', infatti, è stato tra gli ospiti di onore di un evento insieme all'ex moglie,...

Fabrizio Corona : figlio - fidanzata ed età. La carriera e le contraddizioni : Fabrizio Corona: figlio, fidanzata ed età. La carriera e le contraddizioni Chi è Fabrizio Corona e carriera Fabrizio Corona è un imprenditore italiano famoso per le sue continue entrate e uscite dal carcere. Al centro del gossip è sempre presente la sua vita sentimentale e anche il figlio Carlos Maria iscritto da poco sui principali social network. La vita privata di Fabrizio Corona Fabrizio Corona nasce il 29 marzo del 1974 a Catania, da una ...

Fabrizio Corona senza freni : cosa rivela su Ilary Blasi quando non era ancora famosa : Sono passati mesi ormai, ma difficile aver dimenticato il faccia a faccia Fabrizio Corona – Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. Se ne è parlato per giorni, sui giornali e in televisione. Ricordate? Corona era entrato nella Casa chiedere scusa alla sua ex, Silvia Provvedi, di certe frasi davvero poco carine usate in una sua intervista a Verissimo. Ma proprio quando si è lasciato alle spalle la famosa porta rossa, la Blasi l’ha bloccato e tra i ...

Fabrizio Corona - la confessione su Ilary Blasi : 'Ebbe una storia di se** con un mio amico' : Fabrizio Corona è un fiume in piena e nel suo libro autobiografico è tornato a parlare di Ilary Blasi, la padrona di casa del Grande Fratello Vip, con la quale ha avuto degli accesissimi scontri nel bel mezzo dell'ultima edizione del reality show. Questa volta Corona è tornato a parlare del passato della signora Totti e in particolare del modo in cui sarebbe arrivata al mondo dello spettacolo, rivelando aneddoti piccanti che la riguardano e che ...

Fabrizio Corona - nel suo libro - svela come è diventata famosa Ilary Blasi e svela alcuni segreti della conduttrice : Vi ricordate questa frase di Fabrizio Corona? “Ricordati cosa facevi tu a 16 anni, ricordati da dove vieni. Non è perché hai sposato un calciatore e sei lì pensi di essere migliore degli altri”.... L'articolo Fabrizio Corona,nel suo libro, svela come è diventata famosa Ilary Blasi e svela alcuni segreti della conduttrice proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabrizio Corona : figlio - fidanzata ed età. La carriera e le contraddizioni : Fabrizio Corona: figlio, fidanzata ed età. La carriera e le contraddizioni Chi è Fabrizio Corona e carriera Fabrizio Corona è un imprenditore italiano famoso per le sue continue entrate e uscite dal carcere. Al centro del gossip è sempre presente la sua vita sentimentale e anche il figlio Carlos Maria iscritto da poco sui principali social network. La vita privata di Fabrizio Corona Fabrizio Corona nasce il 29 marzo del 1974 a Catania, da una ...

Fabrizio Corona - il figlio Carlos spiazza tutti : 'È un coccolone' : Il questi giorni a Milano si è tenuta la presentazione del nuovo libro auto-biografico di Fabrizio Corona "Non mi avete fatto niente". All'evento, presentato da Massimo Giletti, ha preso parte anche il figlio dell'ex paparazzo e di Nina Moric, ovvero, Carlos Corona. Il sedicenne figlio d'arte è intervenuto per spendere qualche parola sul padre ed ha spiazzato tutti nel momento in cui lo ha definito come una persona estremamente dolce e ...

Fabrizio Corona in politica? 'Se fossi incensurato prenderei cento volte i voti di Matteo Salvini" : Fabrizio Corona in politica? A Milano il lancio del suo libro e forse l'inizio di un'avventura politica Occhiali da sole, bottiglia di gin, sigaretta, una felpa rossa con una scritta eloquente ...

Fabrizio Corona sui Ferragnez : 'Nemmeno un'unghia di quello che saremmo io e Belen' : Ultimamente Fabrizio Corona sembra avercela in modo particolare con Fedez. Dopo aver detto a Verissimo che Silvia Provvedi l'avrebbe tradito con il rapper, il 45enne lo ha nuovamente tirato in ballo per fare un paragone. Durante la presentazione del suo libro "Non mi avete fatto niente", l'ex re dei paparazzi ha sostenuto che i Ferragnez non rappresentano neppure una minima parte di quello che potrebbero essere lui e Belen Rodriguez in ...

Fabrizio Corona contro Chiara Ferragni e Fedez : "Non rappresentano nemmeno la punta dell'unghia di quello che saremmo io e Belen" : Fabrizio Corona contro tutti: l'ex re dei paparazzi ha nel mirino ancora Fedez, in uscita con il nuovo disco Paranoia Airlines, dopo averlo accusato di essere stato l'amante della sua ex fidanzata Silvia Provvedi mentre stava con lui.Ha diChiarato Corona: “Belen? Posso dire che è stata la storia più importante della mia vita. Lei è stata la famiglia che avrei sempre voluto avere. Detto questo non credo ci sarà la possibilità di un ritorno ...

(VIDEO) Fabrizio Corona : “Non mi sono candidato alle europee perché ero in galera” e su Salvini… : Fabrizio Corona alla presentazione del suo libro, parla anche di Matteo Salvini e della sua possibile carriera politica “Salvini usa i social nel modo migliore, prende i titoli e li ripubblica. Io utilizzerei la mia popolarità e il mio contatto con la gente per esprimere le mie idee”. Lo ha dichiarato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona alla presentazione del suo libro. Corona Salvini usa bene i social prende i titoli ...