FA Cup 2019 | il calendario degli ottavi | Chelsea-Manchester United dopo il sorteggio

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : l’Italia sfida il Montenegro - fondamentale vincere : Torna in acqua il Settebello: nuovo appuntamento per quanto riguarda l’Europa Cup 2019, in programma la quarta giornata con gli azzurri che alla piscina olimpica di Palermo, domani, martedì 29 gennaio (diretta su Rai Sport + HD dalle 18.50), ospitano il Montenegro. fondamentale l’incontro in chiave successo del raggruppamento C: all’andata gli azzurri riuscirono a giocare alla pari, uscendo però sconfitti ai rigori. Una ...

Italia-Montenegro - Europa Cup pallanuoto 2019 : programma - orario e tv : Il grande giorno è quasi arrivato, il Settebello fa tappa a Palermo: l’Italia della pallanuoto maschile ospita il Montenegro nel match valido per la quarta giornata dell’Europa Cup. All’andata gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. Agli azzurri serve la vittoria nei tempi regolamentari per ipotecare il primo posto ed avere un sorteggio più morbido in ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : doppio successo della Russia nelle staffette - assente l’Italia : Si completa la tappa elvetica di Lenzerheide di IBU Cup di Biathlon: oggi in scena la staffetta singola e la staffetta mista, alle quali non ha preso parte l’Italia. doppio successo della Russia, che in entrambi i casi precede la Germania, mentre cambia il gradino più basso del podio: sono terze nella singola l’Ucraina e nella mista la Norvegia. Nella staffetta singola vince la Russia di Sergey Korastylev e Uliana Kisheva (due ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : nell’inseguimento maschile 16° Saverio Zini - il migliore degli azzurri : Indietro gli azzurri del Biathlon nella 12.5 km pursuit maschile della tappa di Lenzerheide, in Svizzera, di IBU Cup: il migliore è Saverio Zini, 16°, ma risale fino alla 30ma posizione Pietro Dutto, mentre restano appena fuori dalla zona punti Paolo Rodigari, 41°, e Mattia Nicase, 42°. Nicola Romanin invece si ritira dopo il quarto poligono. Nella 12.5 km pursuit maschile successo del transalpino Claude Fabien, che chiude in ...

Pronostico Barnet vs Brentford - FA Cup 28-01-2019 e Analisi : Barnet-Brentford, lunedì 28 gennaio. Il quarto turno di FA Cup si conclude con la sfida tra due formazioni londinesi. E’ in palio il passaggio del turno che potrebbe rivelarsi importantissimo per entrambe: allo stadio ”Hive” la pressione sarà soprattutto per gli ospiti, che a differenza dei padroni di casa sono di tre categorie superiori nella piramide del calcio inglese. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...

Vela – World Cup Series 2019 : la squadra azzurra in partenza per Miami - sede della seconda tappa : La delegazione italiana vedrà scendere in acqua 29 atleti in occasione della seconda tappa delle World Cup Series 2019 Sono partiti ieri dall’Aeroporto di Roma Fiumicino gli azzurri della Vela che prenderanno parte alla seconda tappa delle World Cup Series 2019 che si terrà a Miami dal 28 gennaio al 3 febbraio. Fabio Taccola Miami essendo stata una tappa fondamentale anche delle World Cup Series 2018, rappresenta un pilastro del ...

Pronostico e probabili formazioni Crystal Palace-Tottenham - Fa Cup 27/1/2019 : Analisi Crystal Palace-Tottenham, Fa Cup 27/1/2019Eagles vs Spurs, uno dei tanti derby di Londra. I rossoblù di Hodgson dopo la vittoria contro il City si sono un pò’ sgonfiati (dando comunque filo da torcere anche al Liverpool) continuando a galleggiare una manciata di punti sopra la zona salvezza. Il Tottenham è invece saldamente al terzo posto, a meno nove dalla capolista, ma pochi giorni fa si è visto eliminare dalla EFL per mano del ...

Pronostico Chelsea-Sheffield Wednesday - Fa Cup 27/1/2019 e probabili formazioni : Analisi Chelsea-Sheffield Wednesday, Fa Cup 27/1/2019A singhiozzo fin qui la stagione di Maurizio Sarri con il Chelsea: ottimo l’avvio in campionato, anche se un paio di periodi in flessione hanno inchiodato i suoi al quarto posto, agevole il passaggio del turno in Europa League, intensissima la doppia semifinale di EFL Cup che ha regalato ai Blues l’atto finale contro il City.E in tutto questo le convinzioni del tecnico italiano, votato ad ...

Manduria Lab : preocCupazione per la Fiera Pessima 2019 Edizione a rischio - "necessario rivedere la gestione dell'evento" : ... competenze, esperienze, una rete di rapporti, che operatori commerciali, esperti di marketing, organizzatori di eventi potrebbero mettere al servizio dell'economia Manduriana, qualora si istituisse ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio liquida il Graz e vola ai quarti di finale : Busto Arsizio si è qualificata ai quarti di finale della CEV Cup 2019 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle hanno sconfitto l’UVC Holding Graz per 3-1 (25-15; 25-12; 23-25; 25-22) nel ritorno degli ottavi di finale e, dopo essersi imposte anche per 3-0 nel match di andata, hanno staccato il pass per il prossimo turno dove se la vedranno con le francesi del Mulhouse. Le ragazze di coach Marco ...

FA Cup : il pronostico - l’analisi e le probabili formazioni di City-Burnley - sedicesimi di finale - 26/1/2019 : Analisi, statistiche e pillole su Manchester City-Burnley, sedicesimi di Fa Cup, 26/1/2019Quella tra Citizens e Burnley è un‘altra sfida tra team di Premier che questi sedicesimi di Fa Cup ci regalano. A bocce ferme l’esito (e il pronostico) pare scontato, per gli ospiti di fronte c’è una vera montagna da scalare! Basta guardare le dimensioni del successo dei ragazzi di Guardiola nello scorso turno contro il Rotherham (7-0), ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : nella sprint maschile indietro gli azzurri. 26° Saverio Zini : indietro gli azzurri del Biathlon nella 10 km sprint maschile della tappa di Lenzerheide, in Svizzera, di IBU Cup: il migliore è Saverio Zini, 26°, mentre tutti gli altri italiani riescono a strappare la qualifica per l’inseguimento di sabato: 47° Paolo Rodigari, 52° Pietro Dutto, 56° Nicola Romanin, 60° Mattia Nicase. nella 10 km sprint maschile successo del transalpino Claude Fabien, che chiude in 25’42″0, battendo per ...