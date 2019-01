F1 - Racing Point | l' arrivo di SportPesa potrebbe aggiungere del blu alla livrea della

F1 – Perez svela i motivi del suo ‘no’ alla McLaren : “ecco cosa mi ha spinto a rimanere alla Racing Point” : Sergio Perez ed i motivi del suo rifiuto all’offerta della McLaren, il pilota messicano spiega la sua voglia di rimanere alla Racing Point Sergio Perez dal 2014 è al volante della Force India. Nonostante le difficoltà affrontate dal team, salvato dagli investimenti di un consorzio guidato da Lawrence Stroll, il pilota messicano ha deciso di rimanere nella scuderia che ha preso ora il nome di Racing Point, rifiutando al contrario ...

F1 - c’è la data di presentazione della nuova Racing Point Force India : su i veli il prossimo 13 febbraio : La nuova monoposto verrà presentata il prossimo 13 febbraio a Toronto, cinque giorni prima dell’inizio dei test invernali a Barcellona C’è la data di presentazione della Racing Point Force India, la scuderia passata nelle mani di Lawrence Stroll alzerà i veli sulla livrea della monoposto 2019 il prossimo 13 febbraio a Toronto, cinque giorni prima dei test invernali di Barcellona. Oltre ai colori della macchina, potrebbe essere ...

Formula 1 2019 - Racing Point Force India : presentazione il 13 febbraio : Prime manovre di avvicinamento alla prossima stagione di Formula 1 . Dopo l'annuncio della presentazione della Ferrari il prossimo 15 febbraio, ora abbiamo anche la data della Racing Point Force ...

F1 Racing Point - Perez : «Lavorerò con Stroll per il bene della squadra» : ... è salito sul podio e penso che sia arrivato in una grande squadra con uno dei migliori ingegneri del mondo. Credo che sia in ottime mani per esprimere il suo potenziale' . All'orizzonte si profila ...

F1 – La Racing Point avrà vita breve - il team principal Szafnauer svela : “cambieremo preso denominazione” : Il team principal della Racing Point Force India ha rivelato che la scuderia cambierà denominazione nei prossimi mesi La Racing Point Force India avrà vita breve, ma non dal punto di vista sportivo. La scuderia passata nelle mani di Lawrence Stroll sul finire della scorsa stagione infatti cambierà denominazione molto presto, come riferito dal team principal Szafnauer ai microfoni della Reuters. L’appellativo è stato scelto per ...

F1 - Mondiale 2019 : scompare il nome “Force India”. Il team si chiamerà Racing Point F1 : La Federazione Internazionale dell’Automobile ha ufficializzato ieri la startlist della stagione 2019 del Mondiale di Formula Uno. Non vi sono grosse variazioni, nel senso che tutti i team che hanno disputato il campionato 2018 saranno al via anche l’anno venturo. Tuttavia una news dal fronte arriva e si tratta della Force India. Il team di Silverstone, infatti, che ha ufficialmente cambiato la propria proprietà con la cordata ...

Formula 1 - Lance Stroll alla Racing Point Force India : La Racing Point Force India ha annunciato oggi che Lance Stroll si unirà al team per il 2019 per correre al fianco di Sergio Perez. Arriva dunque la conferma ufficiale di una notizia che era nell'aria già dalla scorsa estate, ma che le parti in causa finora non avevano mai confermato ufficialmente.Un passaggio scontato. Dopo che la Force India era finita in amministrazione controllata, lo scorso agosto, una cordata di imprenditori guidata da ...

F1 - sospiro di sollievo per la Racing Point Force India : bocciato il reclamo del Team Haas : I commissari sportivi del Gp di Abu Dhabi hanno bocciato il reclamo della Haas, riconoscendo la Force India come Costruttore Niente da fare per il Team Haas, la scuderia statunitense si è vista bocciare il reclamo presentato nei confronti della Racing Point Force India, accusata di non essere un Costruttore non avendo la proprietà intellettuale della VJM11. Le prove presentate però dagli americani non hanno convinto il collegio dei ...