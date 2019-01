F1 - Mercedes | Bottas pronto al riscatto | ' Il mio obiettivo per il 2019? Diventare il

F1 - Mercedes - Wolff detta la condizione per il rinnovo di Bottas : 'Esibirsi al livello di Hamilton' : Battere un cinque volte campione del mondo al culmine della sua attività, al picco della sua performance, sarà molto difficile e Valtteri lo sa. Però, penso che possa farcela: quest'anno lo ha ...

F1 Mercedes - Wolff : «Bottas deve alzare gli standard» : Se riesce a fare tesoro anche dell'esperienza negativa, può anche diventare campione del mondo '. Tutto sulla F1 F1 Mercedes Bottas Wolff Tutte le notizie di Formula 1 Per approfondire

F1 - Mercedes - Wolff rilancia Bottas : 'Nel 2019 si riparte da zero - avrà le sue chance per il titolo' : 'È uno sport molto brutale in cui solo i migliori sopravvivono, e loro ne sono ben consapevoli. Viene fatta la selezione dei migliori venti piloti al mondo e ogni anno loro devono dimostrare di ...

F1 – Aria di Natale in casa Mercedes : Hamilton e Bottas regalano un sogno a dei bimbi davvero speciali [VIDEO] : Lewis Hamilton e Valtteri Bottas regalano un sogno ai dei bimbi speciali: è già Natale in casa Mercedes Natale speciale in casa Mercedes: il team di Brackley ha regalato un momento davvero unico ad un gruppo di bambini in fabbrica, con i loro idoli, i piloti delle Frecce Argento. Hamilton e Bottas hanno infatti ricevuto dei dolcissimi bimbi, con i quali hanno parlato molto, tra regali speciali, autografi e foto. I due piloti Mercedes hanno ...

F1 Mercedes - Bottas correrà il Rally della Lapponia : OCCASIONE UNICA ' Questa è un'opportunità unica per familiarizzare con il mondo del Rally e vorrei ringraziare tutti quelli che l'hanno resa possibile - ha spiegato Bottas - è la mia prima volta in ...

F1 - Brawn indica il punto debole della Mercedes : “l’unica pecca del 2018 è stata la competitività di Bottas” : Il direttore sportivo della Formula 1 ha parlato della stagione della Mercedes, indicando l’unica nota dolente di un’annata da incorniciare Il 2018 della Mercedes è senza dubbio un anno da incorniciare, vista la conquista sia del titolo piloti che di quello Costruttori. Il team di Brackley è riuscito a vincere il duello alla distanza con la Ferrari, sfruttando le perfette prestazioni di Hamilton. photo4/Lapresse L’unica ...

F1 Mercedes - Bottas : «Non sono preoccupato per il mio futuro» : Lo sport va così - ha proseguito - certo, la stagione appena passata è da dimenticare, fatto salvo quello che si può imparare dagli errori. Ma alla fine sono convinto che mi renderà più forte come ...

Bottas e Mercedes festeggiano il quinto Titolo con Petronas : Petronas e Valtteri Bottas hanno festeggiato alle Petronas Towers la quinta vittoria consecutiva del Mondiale Costruttori. Bottas è arrivato a Kuala Lumpur dopo aver concluso gli ultimi test dell’anno ad Abu Dhabi per rendere omaggio a Petronas, che ha avuto un ruolo cruciale assicurando a Mercedes un altro doppio Titolo nel Campionato 2018. Le Frecce […] L'articolo Bottas e Mercedes festeggiano il quinto Titolo con Petronas sembra ...

F1 Mercedes - Bottas : «Nel 2019 mi rifarò» : Questo sport è divertente, non sai mai cosa succederà in futuro, ma penso che la mentalità giusta per me per affrontare il prossimo anno è guidare come se non avessi nulla da perdere' , ha concluso. ...

F1 – Test Abu Dhabi - Bottas saluta la sua… Mercedes : “è stato bello dirle addio - ecco su cosa ci siamo concentrati” : Il pilota della Mercedes ha analizzato la seconda giornata di Test, esprimendo le proprie sensazioni al termine di questa due giorni di lavoro Ennesima giornata di grande lavoro per Valtteri Bottas, unico pilota utilizzato dalla Mercedes in questi Test Pirelli ad Abu Dhabi. Il finlandese ha completato oggi ben 143 giri, ben 23 più di ieri, chiudendo al quarto posto della classifica dei tempi con il suo 1’38?488. photo4/Lapresse Sensazioni ...

Diretta/ Test Formula 1 Abu Dhabi 2018 streaming video e tv : Bottas subito protagonista su Mercedes - IlSussidiario.net : Diretta Test Formula 2018 Abu Dhabi, info streaming video e tv: iniziano subito le novità nel circus, che vedremo ufficialmente svelate nel prossimo anno.

F1 - Villeneuve distrugge Bottas : parole pesantissime del canadese all’indirizzo del pilota Mercedes : L’ex campione del mondo canadese ha parlato di Bottas al termine del Gp di Abu Dhabi, non usando parole dolci al suo indirizzo parole dure e forti, lanciate all’indirizzo di Valtteri Bottas, in difficoltà anche nell’ultima giornata del Mondiale di Formula 1. Il finlandese ha chiuso al quinto posto il Gp di Abu Dhabi, scatenando l’ira di Jacques Villeneuve, che non le ha mandate a dire al pilota della ...