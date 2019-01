Eva Henger contro Barbara D' Urso in diretta | ' Non credo riderai ancora'

Eva Henger su Francesco Monte - a Domenica Live rivela : mi ha querelata : «In settimana andrò a Roma per fare una mia dichiarazione alla Polizia. Francesco Monte mi ha querelata». Eva Henger comunica la notizia della querela a Domenica Live, che tante...

Domenica Live - Barbara D'Urso e la busta con la querela in diretta : finisce in disgrazia con Eva Henger : Durante la puntata di Domenica Live Barbara D’Urso ha colto di sorpresa il pubblico in studio e tutti i telespettatori leggendo in diretta un messaggio contenuto dentro una busta gialla e rivolto a Eva Henger, ospite del programma di Canale 5. Leggi anche: "Taylor Mega fa la escort", tragico fuorion

Eva Henger rivela : “Francesco Monte mi ha querelata. Ecco perché” : “Francesco Monte mi ha querelata, in settimana andrò a Roma per fare una dichiarazione alla polizia”. A rivelarlo è Eva Henger a Domenica Live, che tante volte si è occupata del cosiddetto “Canna Gate” che ha visto protagonisti Henger e Monte in occasione della loro partecipazione all’Isola dei Famosi. La Henger infatti accusò Monte di aver fumato canne sull’Isola: accuse che lui aveva aveva sempre respinto, ...

Cannagate : Francesco Monte querela Eva Henger : Eva Henger a Domenica Live Francesco Monte ha querelato Eva Henger per l’ormai noto scandalo del canna gate. La notizia è arrivata nel corso della puntata odierna di Domenica Live tramite una lettera che Barbara D’Urso ha mostrato all’attrice ungherese. La denuncia, rispetto a quanto accaduto lo scorso anno all’Isola dei Famosi, ha comprensibilmente stranito la Henger, che ha espresso il suo punto di vista nello studio di ...

Francesco Monte querela Eva Henger per il droga gate all'Isola dei Famosi - di mezzo anche Barbara d'Urso? : L'ombra del canna-gate torna nuovamente a farsi vedere proprio durante i primi giorni della nuova Isola dei Famosi 2019. La si è vista nuovamente durante uno dei momenti certamente più attesi della puntata di oggi di Domenica Live. E' l'apertura di una busta che contiene notizie su Eva Henger, la stessa busta tanto citata da Barbara d'Urso nella puntata di Pomeriggio cinque andata in onda venerdì 25 gennaio.Oggi, nella trasmissione ...

Francesco Monte querela Eva Henger per il "cannagate" sull'Isola dei famosi : Al suo interno la notifica della querela nei confronti di Eva Henger da parte di Francesco Monte per il 'cannagate'. Lo scorso anno, durante l'isola del famosi la Henger che era una delle concorrenti ...

Canna gate all’Isola : Francesco Monte querela Eva Henger : Eva Henger a Domenica Live Francesco Monte ha querelato Eva Henger per l’ormai noto scandalo del Canna gate. La notizia è arrivata nel corso della puntata odierna di Domenica Live tramite una lettera che Barbara D’Urso ha mostrato all’ex attrice hard. La denuncia, presentata dodici mesi dopo (!) rispetto a quanto accaduto nella tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, ha comprensibilmente stranito la Henger, che ha ...

Eva Henger a Domenica Live : «Francesco Monte mi ha querelata» : di Valeria Arnaldi 'In settimana andrò a Roma per fare una mia dichiarazione alla Polizia. Francesco Monte mi ha querelata '. Eva Henger comunica la notizia della querela a Domenica Live , che tante ...

Canna gate all’Isola : Francesco Monte dopo un anno querela Eva Henger : Eva Henger a Domenica Live Francesco Monte ha querelato Eva Henger per l’ormai noto scandalo del Canna gate. La notizia è arrivata nel corso della puntata odierna di Domenica Live tramite una lettera che Barbara D’Urso ha mostrato all’ex attrice hard. La denuncia, presentata dodici mesi dopo (!) rispetto a quanto accaduto nella tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, ha comprensibilmente stranito la Henger, che ha ...

Scandalo droga all'Isola dei famosi - Eva Henger è stata querelata da Francesco Monte : Lo Scandalo droga all'Isola dei famosi è stato uno degli argomenti più discussi e che ha tenuto maggiormente banco nel corso della passata stagione televisiva. Come ben ricorderete, infatti, Eva Henger denunciò in diretta televisiva che Francesco Monte aveva fatto uso di droga prima dell'inizio del reality show, acquistando sostanze stupefacenti da un venditore locale. Dichiarazioni che hanno scatenato il putiferio, al punto che Monte si ritirò ...

Francesco Monte e la querela a Eva Henger : la verità a Domenica Live : Eva Henger querelata da Francesco Monte: l’annuncio a Domenica Live Nella puntata di Domenica Live del 27 gennaio Barbara D’Urso ha letto un documento scottante che riguarda l’ex naufraga dell’Isola Eva Henger contenuto in una busta gialla con su scritto “Documento Eva Henger Riservato”. La conduttrice aveva già dato l’anticipazione venerdì scorso a Pomeriggio 5 non svelando niente. A distanza di un ...

Francesco Monte ha querelato Eva Henger : retroscena sul canna-gate : Eva Henger, arriva la querela di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi: nuovi scoop sul canna-gate Barbara d’Urso ha catturato l’attenzione di tutti i telespettatori di Domenica Live con una misteriosa busta gialla. La redazione del talk-show ha ricevuto in grande esclusiva una notizia a dir poco scioccante. La conduttrice di Canale 5 ha deciso […] L'articolo Francesco Monte ha querelato Eva Henger: retroscena sul ...

Francesco Monte querela Eva Henger per il cannagate all’Isola dei Famosi : Un epilogo tardivo ma clamoroso del noto ‘cannagate” della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Eva Henger ha ricevuto la notifica della querela di Francesco Monte nei suoi confronti. Lo ha rivelato a Barbara D’Urso nel corso di Domenica Live, promettendo di tornare in settimana nel salotto pomeridiano di Mediaset per raccontare ulteriori dettagli. “Ora non sono più sotto contratto con la Magnolia, dunque potrò ...

Domenica Live/ Anticipazioni : Eva Henger e la "busta" gialla - Paola Caruso ancora contro il suo ex : Barbara d'Urso torna con Domenica Live, Eva Henger e Paola Caruso tra le ospiti del nuovo appuntamento, ecco tutte le news del programma.